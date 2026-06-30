「北中米Ｗ杯・１回戦、オランダ代表１（２ＰＫ３）１モロッコ代表」（２９日、モンテレイ）

オランダ代表がＰＫ戦の末に敗れ、１回戦で姿を消した。選手達はピッチで涙を流し、がっくりとうなだれた。

３人目を終えて２−２となった状況。４人目のティンバーが左へ外してしまった。ここでモロッコのハキムも外してしまい、タイで最終５人目を迎えた。

オランダはサマーフィルが止められ、痛恨の失敗。ここでモロッコのサイバリに決められ涙をのんだ。終了後、オランダの選手達はピッチで涙を流した。１２０分の死闘、そしてＰＫ戦。失敗が続き流れを引き寄せることができなかった。

最初にゴールを揺らしたのは悲しみとともに戦っていたガクポだった。後半２６分、ＧＫのロングフィードからチャンスを作り、最後はゴール前のこぼれ球をガクポが右足でゴールに突き刺した。

直後、感慨に浸ったガクポはチームメートと抱き合い、ユニホームで顔を覆った。そして目に涙を浮かべながら天を見つめた。それほど大きなゴールだ。

決勝トーナメント直前、第２子が流産となったことが現地メディアで報じられた。それでもチームに残り、モロッコ戦を戦うことを決意したガクポ。そのためかベンチから控え選手もベンチを飛び出し、殊勲者のもとへ。感動的な光景が広がった。

しかし後半アディショナルタイムに同点ゴールを決められ試合は延長戦へ。３０分間の激しい攻防も決着はつかずＰＫ戦に入っていた。

ドイツがＰＫ戦に敗れて決勝トーナメント１回戦で敗退しており、欧州勢にとっては鬼門となった。