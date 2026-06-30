＜叱る派vsおおらか派＞ファミレスで爆ギレ！？＜第4話＞【前編まんが】#親の行動アリ？ナシ？
子育てをしていると、さまざまな親に出会うはず。頭では子育ての価値観は人それぞれだと理解していても「それってアリ？」「少しおかしくない？」と違和感を覚えることも少なくありません。親の言動の根底には子どもへの愛情があるはずなのに、なぜ行きすぎた言動になってしまうのでしょうか？
私（エミコ、40代）は、小学6年生と年長の息子を育てる母で、夫（アツオ、40代）と4人で暮らしています。次男が通う幼稚園は小規模で、アットホームな雰囲気があります。保護者同士の仲が良く、私と特に仲が良いママ友は3人。幼稚園の後に遊ぶのはもちろん、休日に子連れで出かけることもあります。リクくんとイチくんのお家にはそれぞれ1歳の弟くんもいるので、遊ぶときは弟くんたちも一緒です。
休日も含めて親子4組で集まることが多いのですが、リクくんとイチくんの弟たちは成長するにつれ、声を出したり動き回ったりする場面が増えてきました。大きくなってきたという喜ばしい成長なのですが、みんなで遊ぶのが少し大変だなと感じることも出てきました。
リクママは疲れた様子でした。持ってきたオモチャを次々出してなだめようとしますが、弟くんはグズり続けています。そうこうしていると注文していた料理が運ばれてきて……「ガシャーン！」音が鳴り響き、店員が駆け寄り、リクママがものすごい勢いで弟くんを叱りました。
ある日、いつもの仲良し親子4人組でファミレスに来ました。
しかし食事がくるのを待っている間にリクくんの弟がグズり始め、運ばれてきた料理を落としてしまったのです。
子育て疲れもあってか、動揺したリクママは弟くんを強く叱ります。
そのうえリクママは「迷惑をかけるから」と途中退席を決め、食事に手をつけないまま「帰りたくない」と言うリクくんを連れて帰ってしまいました。
私はリクママの判断を理解できる一方、帰る必要はなかったのではという思いが残ります。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
私（エミコ、40代）は、小学6年生と年長の息子を育てる母で、夫（アツオ、40代）と4人で暮らしています。次男が通う幼稚園は小規模で、アットホームな雰囲気があります。保護者同士の仲が良く、私と特に仲が良いママ友は3人。幼稚園の後に遊ぶのはもちろん、休日に子連れで出かけることもあります。リクくんとイチくんのお家にはそれぞれ1歳の弟くんもいるので、遊ぶときは弟くんたちも一緒です。
休日も含めて親子4組で集まることが多いのですが、リクくんとイチくんの弟たちは成長するにつれ、声を出したり動き回ったりする場面が増えてきました。大きくなってきたという喜ばしい成長なのですが、みんなで遊ぶのが少し大変だなと感じることも出てきました。
リクママは疲れた様子でした。持ってきたオモチャを次々出してなだめようとしますが、弟くんはグズり続けています。そうこうしていると注文していた料理が運ばれてきて……「ガシャーン！」音が鳴り響き、店員が駆け寄り、リクママがものすごい勢いで弟くんを叱りました。
ある日、いつもの仲良し親子4人組でファミレスに来ました。
しかし食事がくるのを待っている間にリクくんの弟がグズり始め、運ばれてきた料理を落としてしまったのです。
子育て疲れもあってか、動揺したリクママは弟くんを強く叱ります。
そのうえリクママは「迷惑をかけるから」と途中退席を決め、食事に手をつけないまま「帰りたくない」と言うリクくんを連れて帰ってしまいました。
私はリクママの判断を理解できる一方、帰る必要はなかったのではという思いが残ります。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙