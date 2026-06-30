開催：2026.6.30

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 7 - 10 [マーリンズ]

MLBの試合が30日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとマーリンズが対戦した。

ロッキーズの先発投手はショーン・サリバン、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。

2回表、6番 レオ・ヒメネス 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 COL 0-2 MIA

2回裏、8番 エセキエル・トーバー 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 1-2 MIA、1番 ジェイコブ・マッカーシー 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 3-2 MIA

3回裏、7番 カイル・キャロス 8球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 5-2 MIA

5回表、1番 オット・ロペス 初球を打って右中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 COL 5-3 MIA、6番 グリフィン・コーナイン 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマーリンズ得点 COL 5-6 MIA

7回表、8番 ハビエル・サノヤ 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでマーリンズ得点 COL 5-9 MIA、9番 ジョセフ・マック 3球目を打ってサードへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 COL 5-10 MIA

7回裏、3番 ハンター・グッドマン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 6-10 MIA

9回裏、2番 マッケンジー・モニアク 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 COL 7-10 MIA

試合は7対10でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで9勝4敗0S。負け投手はロッキーズのビクター・ボドニクで、ここまで2勝3敗4S。

ここまでロッキーズは33勝52敗で22.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方マーリンズは45勝40敗で5.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 13:54:33 更新