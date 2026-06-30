氣志團・綾小路翔が熱演の『のどごしサイダー』新WEB CMがスタート 豪快な飲みっぷりをコミカルに表現
ロックバンド・氣志團の綾小路翔が出演する、サントリービバレッジ＆フードの新商品『のどごしサイダー』の新WEB CMが、本日30日に公開された。綾小路の豪快に飲む姿が見どころとなっている。
【動画】豪快な飲みっぷり！ 綾小路翔出演の新CM
同CMは「濃い漢」編のほか、「濃いせよ、俺たち。」編、「諦めてんじゃねぇよ」編、「俺らはいつだって」編、「うっすい人生なんて」編、「いくぜ」編の全6編あり、綾小路の迫力ある熱演が堪能できる。本商品の「濃いせよ、俺たち。」という力強いメッセージとともに、パンチのある濃さと爽快感を綾小路が全身で表現し、コミカルに描かれている。
同社は今年、炭酸飲料カテゴリーでの価値提案に注力しており、3月に発売した『ギルティ炭酸 NOPE』が好調に推移している。その背景には、ストレス解消のために炭酸飲料に濃さや満足感を求めるニーズがあると分析。こうした需要に対する新たな選択肢として、透明なのに驚くほど濃い、飲みごたえのある同商品を発売した。
中味は独自の「のどごしキレ旨製法」により、高い糖度による濃い旨味にシトラスやバニラなどの複層的な味わいを加え、強炭酸による豪快なのどごしを楽しめる。
また、対象商品を1本以上含む1000円（税込）以上のレシートで応募可能な「夏のガチ濃いキャンペーン」を実施。Toffyアイスクリームメーカーが当たる「のどごしサイダーコース」と、象印STAN.ホットプレートが当たる「NOPEコース」から選択し、それぞれ100人が当選する。レシートの有効期間は7月14日、レシートアップロード期間は7月15日23時59分、応募受付は7月20日23時59分までとなっている。
【動画】豪快な飲みっぷり！ 綾小路翔出演の新CM
同CMは「濃い漢」編のほか、「濃いせよ、俺たち。」編、「諦めてんじゃねぇよ」編、「俺らはいつだって」編、「うっすい人生なんて」編、「いくぜ」編の全6編あり、綾小路の迫力ある熱演が堪能できる。本商品の「濃いせよ、俺たち。」という力強いメッセージとともに、パンチのある濃さと爽快感を綾小路が全身で表現し、コミカルに描かれている。
中味は独自の「のどごしキレ旨製法」により、高い糖度による濃い旨味にシトラスやバニラなどの複層的な味わいを加え、強炭酸による豪快なのどごしを楽しめる。
また、対象商品を1本以上含む1000円（税込）以上のレシートで応募可能な「夏のガチ濃いキャンペーン」を実施。Toffyアイスクリームメーカーが当たる「のどごしサイダーコース」と、象印STAN.ホットプレートが当たる「NOPEコース」から選択し、それぞれ100人が当選する。レシートの有効期間は7月14日、レシートアップロード期間は7月15日23時59分、応募受付は7月20日23時59分までとなっている。