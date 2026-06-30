オランダはラウンド32でモロッコと対戦

オランダ代表は現地時間6月29日に北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でモロッコ代表と対戦。

1-1で迎えた延長前半7分、オランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンが超至近距離でスーパーセーブを披露し、SNS上ではオランダGKの神セーブがエグい」「あの状況で決まらないことあるの？！」「超スーパーウルトラミラクルセーブだろ！」と驚きの声が寄せられている。

試合は後半27分、FWコーディ・ガクポが先制点でオランダがリードを奪うも、同アディショナルタイムにDFイッサ ディオプが劇的なヘディング弾を叩き込み、モロッコが同点に追いつく。試合は延長戦にもつれ込み、1-1で迎えた延長前半7分、モロッコが最大の決定機を迎える。FWソフィアン・ラシミが巧みなフェイントでオランダ守備陣を振り抜き、フェルブルッヘンとの1対1の局面を迎える。ゴールまで約1,2mの距離で右足を振り抜いたが、シュートはフェルブルッヘンの右足にはじかれた後に右手に当たり、そのまま枠外へと逸れた。

衝撃的な決定機逸にラシミは頭を抱えて呆然と立ち尽くしていた。超至近距離でのフェルブルッヘンのスーパーセーブにSNS上では「オランダGKの神セーブがエグい」「あの状況で決まらないことあるの？！」「超スーパーウルトラミラクルセーブだろ！」「とんでもないセーブで防いだ」と大反響が沸き起こっていた。日本戦でも出場したフェルブルッヘンだが、神がかったセーブでオランダの窮地を救ってみせた。（FOOTBALL ZONE編集部）