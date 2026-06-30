◆ファーム・リーグ ヤクルト―巨人（３０日・戸田）

巨人・山崎伊織投手（２７）が２軍戦に先発。初回を無失点で立ち上がった。「右肩違和感」から復帰後初の公式戦。複数イニングを予定し、山瀬とバッテリーを組んでいる。

この日の登板に向けて「無事に投げて、結果も出せるように頑張りたい」と語っていた右腕。まずは先頭・橋本を２球で遊ゴロに打ち取る出だし。２番・モイセエフは空振り三振。３番・セデーニョに左翼線への安打を浴びたが、左翼手のルーキー・知念が好返球して二塁でアウトにした。直球は１４８キロをマークしている。

６年目の今季は開幕直前に右肩コンディション不良を訴え、復帰戦となった５月３日の２軍戦で先発するも２球で緊急降板して再離脱。トレーナーとのリハビリで再発防止に努め、２４日の３軍・ＳＵＢＡＲＵ戦（ジャイアンツ球場）で１か月半ぶりに実戦復帰した。その際は最速１５１キロ、予定の１回を７球で無失点だった。

昨季はチーム唯一の２ケタとなる１１勝で貯金７。故障班での日々を終え、前日２９日から１、２軍の先発練習に復帰していた。