バーガーキング「価格改定」発表 7・3より一部商品を値上げ バーガー32商品など対象【概要】
株式会社ビーケー・ジャパンは、同社が運営する「バーガーキング」の一部商品について、7月3日より価格改定を実施すると発表した。バーガーキング公式サイトに6月26日付で書面を掲載した。
【画像】バーガーキング 2026年7月3日からの価格改定（公式サイトより）
「これまで、原材料費や物流費、エネルギーコストなどの上昇、さらに為替変動の影響に対し、さまざまな企業努力を重ねることで、商品価格の維持に努めてまいりました。しかしながら、これらのコスト上昇は継続しており、当社の努力だけでは現在の価格を維持することが困難な状況となっております。社員・スタッフが安心して働ける環境を守り、昨今の物価上昇に対応するとともに、何よりも、今後もお客様に安全で高品質な商品を安定的に提供し続けるため、商品価格を改定いたします」と説明した。
その上で「なお、お得にお楽しみいただける『オールデイ・キング』及び『オールデイ・キングミール』の店頭価格の変更はございません」と伝えた。
【価格改定概要】
■改定日：2026年7月3日（金）
■対象店舗：バーガーキング 371店舗 ※2026年7月3日（金）時点、予定
※一部店舗では販売商品・価格が異なる場合がございます。
※バーガーキング東京競馬場店、京都競馬場店、関西国際空港第一ターミナル店は特別仕様メニューのため対象外
■対象商品
バーガー32商品
ワッパーサイズ：約6%〜10%／ワッパーJr.サイズ 他：約5%〜12%
サイドメニュー8商品：約2%〜7%
ドリンク5商品：約2%〜4%
※上記は発表日時点の情報。今後の状況により内容が予告なく変更になる可能性あり
【画像】バーガーキング 2026年7月3日からの価格改定（公式サイトより）
「これまで、原材料費や物流費、エネルギーコストなどの上昇、さらに為替変動の影響に対し、さまざまな企業努力を重ねることで、商品価格の維持に努めてまいりました。しかしながら、これらのコスト上昇は継続しており、当社の努力だけでは現在の価格を維持することが困難な状況となっております。社員・スタッフが安心して働ける環境を守り、昨今の物価上昇に対応するとともに、何よりも、今後もお客様に安全で高品質な商品を安定的に提供し続けるため、商品価格を改定いたします」と説明した。
【価格改定概要】
■改定日：2026年7月3日（金）
■対象店舗：バーガーキング 371店舗 ※2026年7月3日（金）時点、予定
※一部店舗では販売商品・価格が異なる場合がございます。
※バーガーキング東京競馬場店、京都競馬場店、関西国際空港第一ターミナル店は特別仕様メニューのため対象外
■対象商品
バーガー32商品
ワッパーサイズ：約6%〜10%／ワッパーJr.サイズ 他：約5%〜12%
サイドメニュー8商品：約2%〜7%
ドリンク5商品：約2%〜4%
※上記は発表日時点の情報。今後の状況により内容が予告なく変更になる可能性あり