【幽☆遊☆白書 DRESSTA 浦飯幽助】 【幽☆遊☆白書 DRESSTA 飛影】 【幽☆遊☆白書 DRESSTA 蔵馬】 予約期間：6月30日11時～8月14日23時59分 商品発送時期：11月予定 価格：各8,800円（送料別途）

「幽☆遊☆白書 DRESSTA 浦飯幽助」

タイトーは、物販フィギュアブランドDRESSTA（ドレスタ）の新商品として、TVアニメ「幽☆遊☆白書」より「浦飯幽助」、「飛影」、「蔵馬」のフィギュアを発売する。価格は各8,800円（送料別途）。

浦飯幽助は、必殺技「霊丸」を放つ瞬間を立体化。また、「飛影」は必殺技「邪王炎殺黒龍波」をクリアパーツで造形し、圧巻のワンシーンを再現、「蔵馬」は必殺技「風華円舞陣」のシーンを切り取り、薔薇を手にした佇まいと、花びらが舞い上がる瞬間が立体化されている。

いずれの商品も、6月30日11時から8月14日23時59分まで、ECサイト「TAITO GEAR&GOODS」限定で予約を受け付ける。商品の発送は11月の予定。

「幽☆遊☆白書 DRESSTA 飛影」

「幽☆遊☆白書 DRESSTA 蔵馬」

商品情報

【共通】

価格：各8,800円（送料別途）

予約期間：6月30日（火）11時～8月14日（金）23時59分

商品発送時期：11月予定

撮影協力：VaistarStudio

「幽☆遊☆白書 DRESSTA 浦飯幽助」

サイズ：約195×115×150mm（全高［台座含む］×横×奥行）

□予約ページ

勝気な表情と力強い構えで、幽助らしい荒々しさと真っ直ぐさを感じられる造形。霊丸はクリアパーツで造形し、全身の動きと合わせて霊力がほとばしる瞬間を表現している

岩場をモチーフにした台座に、足元から立ち上がるエフェクトを組み合わせて戦闘シーンの迫力を演出。置くだけでディスプレイ映えする、どの角度から見ても見応えのある仕上がりになっている

「幽☆遊☆白書 DRESSTA 飛影」

サイズ：約190×140×145mm（全高［台座含む］×横×奥行）

□予約ページ

小柄な体に研ぎ澄まされた気迫を宿した飛影らしさを感じられる造形。必殺技を放つ瞬間を切り取り、溜めた力を一気に解き放つようなポージングと、相手を仕留める鋭い眼差しで技の迫力が表現されている

台座は、黒龍のうねりが大きく広がるエフェクトが全体を包み込むダイナミックなシルエット。置くだけでディスプレイ映えするボリュームと迫力で、技を解き放つ刹那の迫力を凝縮した仕上がりとなっている

「幽☆遊☆白書 DRESSTA 蔵馬」

サイズ：約198×156×140mm（全高［台座含む］×横×奥行）

□予約ページ

冷静な眼差しと優雅な所作が際立つ、蔵馬らしい気品を感じさせる造形。風になびく髪の流れや衣装の動き、手元の造形まで丁寧に作り込み、舞い散る花びらの中で技を放つ蔵馬の美しさと、華やかな迫力を表現している

台座は、花びらが大きく弧を描くエフェクトをクリアパーツで造形し、流麗なシルエットが「風華円舞陣」の華麗さを際立たせている。360度どの角度から見ても美しい造形で、飾るだけで画になる仕上がりとなっている

原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊）

(C)Yoshihiro Togashi 1990年－1994年 (C)ぴえろ／集英社

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