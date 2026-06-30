SixTONES松村北斗が横浜流星の“親友”に。映画『汝、星のごとく』に中村アン・濱田岳も出演
2026年秋公開の映画『汝、星のごとく』に、松村北斗さん、中村アンさん、濱田岳さんの出演が発表された。横浜流星さんと広瀬すずさんがW主演を務める、凪良ゆうさん原作の映画化。3人が演じるのは、瀬戸内の島から上京した主人公・青埜櫂(あおの かい／横浜流星さん)を取り巻く仲間たちだ。松村さんと中村さんにとっては、藤井道人監督作品への初参加となる。
【画像】漫画に夢中で向き合う櫂(横浜流星さん)と尚人(松村北斗さん)
■松村北斗が演じるのは櫂の親友・久住尚人
松村さんが演じるのは、櫂(かい)の漫画作品で作画を担当する久住尚人(くずみ なおと)。なんでも話せる親友でありながら、櫂にしか明かしていない秘密を抱える繊細な役どころだ。
「オファーをいただき久住尚人と出会った時点で、僕は彼を放っておいてはいけないと直感していました。それくらい彼は愛されなければならない。僕がそうしてあげたいと本を読みながら強く思いました」
藤井組への参加は今回が初めて。松村さんは藤井監督について、「藤井組に参加した方々が口をそろえて、藤井監督は情熱と本気すぎる方だと言います。撮影を終えてまさに同じことを感じました」と振り返る。
「その熱は僕がまだ知らない役の愛し方をたくさん教えてくれるものでした。この作品に参加できたことを心から誇りに思います。いち映画ファンとして誰かにすすめたくなる作品です」
■中村アンも藤井組初参加。櫂の才能に惚れ込む文芸編集者・二階堂絵理
中村さんが演じるのは、出版社で文芸編集者として奮闘する二階堂絵理。櫂の才能に惹かれ、小説を書いてもらおうと熱意を燃やす女性だ。
「二階堂は青埜櫂の才能に惚れ込み、小説を書くことをすすめる、熱い想いを持った編集者です。どうしても小説を書いてほしい！と、彼の背中を押す存在になれたらと思いながら演じました」
二階堂の存在が、櫂の進路をどう揺さぶっていくのか。
■濱田岳は『イクサガミ』に続く藤井組。櫂の編集担当・植木渋柿に
櫂と尚人をプロの漫画家へと導く編集担当・植木渋柿(うえき しぶがき)を演じるのは濱田岳さん。表裏のないお茶目な性格を持ちながら、夢に向かって突き進む2人を人気漫画家へ押し上げようと邁進する人物だ。
濱田さんと藤井監督は、2025年にNetflix週間グローバルTOP10で1位を獲得した『イクサガミ』で組んだ間柄。本作も『イクサガミ』チームのスタッフ陣が再集結している。
「絶大な信頼をおいている藤井監督と藤井組の皆さんと、またご一緒できてうれしかったです」と濱田さん。「多くの喜怒哀楽、そして人の業が詰まっている作品で、どのキャラクターを切り取っても一言で関係性を表すのが難しいと思いますが、そこが魅力だと思います」と続ける。
「苦しいシーンもありますが、作品全体に常に光が降り注いでいて、どこかにずっとあるやさしい気持ちを忘れないように、そしてそれを植木を通して表現できればと思いながら撮影に臨みました。皆さんの心の柔らかい部分に問いかけるようなすてきな作品に仕上がっていると思います」
■新場面写真に映る、東京で夢を追う櫂の姿
物語の始まりの舞台は、瀬戸内に浮かぶ小さな島。転校してきた櫂と、島で育った暁海は、それぞれ家庭にわだかまりを抱えながら惹かれ合い、恋に落ちる。やがて櫂は漫画原作者になる夢を追って上京し、暁海は家族のために島へ残った。
離れ離れになった櫂が、東京でどんな日々を送るのか。今回公開された新場面写真には、櫂と尚人が夢中で漫画に向き合う姿、櫂に小説執筆を熱心に説得する二階堂、漫画の展開を納得いくまで話し合う櫂・尚人・植木の姿が収められている。
すでに発表されているキャストは横浜流星さん、広瀬すずさん、尾野真千子さん、木村佳乃さん、石田ゆり子さん、長谷川博己さん。これに松村さん、中村さん、濱田さんが加わった布陣で、瀬戸内の島から始まる15年の物語が幕を開ける。
映画『汝、星のごとく』作品情報
2026年秋公開
原作：凪良ゆう『汝、星のごとく』(講談社文庫)
監督：藤井道人
脚本：安達奈緒子
出演：横浜流星、広瀬すず、松村北斗、中村アン、濱田岳、尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己
制作プロダクション：TOHOスタジオ、ドラゴンフライ
配給：東宝
(C)2026『汝、星のごとく』製作委員会 (C)凪良ゆう/講談社
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【画像】漫画に夢中で向き合う櫂(横浜流星さん)と尚人(松村北斗さん)
松村さんが演じるのは、櫂(かい)の漫画作品で作画を担当する久住尚人(くずみ なおと)。なんでも話せる親友でありながら、櫂にしか明かしていない秘密を抱える繊細な役どころだ。
「オファーをいただき久住尚人と出会った時点で、僕は彼を放っておいてはいけないと直感していました。それくらい彼は愛されなければならない。僕がそうしてあげたいと本を読みながら強く思いました」
藤井組への参加は今回が初めて。松村さんは藤井監督について、「藤井組に参加した方々が口をそろえて、藤井監督は情熱と本気すぎる方だと言います。撮影を終えてまさに同じことを感じました」と振り返る。
「その熱は僕がまだ知らない役の愛し方をたくさん教えてくれるものでした。この作品に参加できたことを心から誇りに思います。いち映画ファンとして誰かにすすめたくなる作品です」
■中村アンも藤井組初参加。櫂の才能に惚れ込む文芸編集者・二階堂絵理
中村さんが演じるのは、出版社で文芸編集者として奮闘する二階堂絵理。櫂の才能に惹かれ、小説を書いてもらおうと熱意を燃やす女性だ。
「二階堂は青埜櫂の才能に惚れ込み、小説を書くことをすすめる、熱い想いを持った編集者です。どうしても小説を書いてほしい！と、彼の背中を押す存在になれたらと思いながら演じました」
二階堂の存在が、櫂の進路をどう揺さぶっていくのか。
■濱田岳は『イクサガミ』に続く藤井組。櫂の編集担当・植木渋柿に
櫂と尚人をプロの漫画家へと導く編集担当・植木渋柿(うえき しぶがき)を演じるのは濱田岳さん。表裏のないお茶目な性格を持ちながら、夢に向かって突き進む2人を人気漫画家へ押し上げようと邁進する人物だ。
濱田さんと藤井監督は、2025年にNetflix週間グローバルTOP10で1位を獲得した『イクサガミ』で組んだ間柄。本作も『イクサガミ』チームのスタッフ陣が再集結している。
「絶大な信頼をおいている藤井監督と藤井組の皆さんと、またご一緒できてうれしかったです」と濱田さん。「多くの喜怒哀楽、そして人の業が詰まっている作品で、どのキャラクターを切り取っても一言で関係性を表すのが難しいと思いますが、そこが魅力だと思います」と続ける。
「苦しいシーンもありますが、作品全体に常に光が降り注いでいて、どこかにずっとあるやさしい気持ちを忘れないように、そしてそれを植木を通して表現できればと思いながら撮影に臨みました。皆さんの心の柔らかい部分に問いかけるようなすてきな作品に仕上がっていると思います」
■新場面写真に映る、東京で夢を追う櫂の姿
物語の始まりの舞台は、瀬戸内に浮かぶ小さな島。転校してきた櫂と、島で育った暁海は、それぞれ家庭にわだかまりを抱えながら惹かれ合い、恋に落ちる。やがて櫂は漫画原作者になる夢を追って上京し、暁海は家族のために島へ残った。
離れ離れになった櫂が、東京でどんな日々を送るのか。今回公開された新場面写真には、櫂と尚人が夢中で漫画に向き合う姿、櫂に小説執筆を熱心に説得する二階堂、漫画の展開を納得いくまで話し合う櫂・尚人・植木の姿が収められている。
すでに発表されているキャストは横浜流星さん、広瀬すずさん、尾野真千子さん、木村佳乃さん、石田ゆり子さん、長谷川博己さん。これに松村さん、中村さん、濱田さんが加わった布陣で、瀬戸内の島から始まる15年の物語が幕を開ける。
映画『汝、星のごとく』作品情報
2026年秋公開
原作：凪良ゆう『汝、星のごとく』(講談社文庫)
監督：藤井道人
脚本：安達奈緒子
出演：横浜流星、広瀬すず、松村北斗、中村アン、濱田岳、尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己
制作プロダクション：TOHOスタジオ、ドラゴンフライ
配給：東宝
(C)2026『汝、星のごとく』製作委員会 (C)凪良ゆう/講談社
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