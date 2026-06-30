中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合・火曜10時〜）の最終回「真心のコンビニパーティーフード」が、6月30日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。

【写真】光莉と志波は驚いた表情で…

福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様たち）のお目当ては、勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンだだ漏れ店長・志波三彦（中島健人）。店は高齢者マンションの１階にあり、店長の後援会まで存在する。

アルバイトの中尾光莉（田中麗奈）は、店長のモテッぷりに興味津々！昔、漫画家を目指した腕前を振るい WEB漫画「フェロ店長（フェロモン店長の略）の不埒（ふらち）日記」を執筆するほど。光莉が関心がある人がもう1人――。「なんでも野郎」と書かれたツナギを着た男で―――。

中島さんが三彦役と兄・ツギ役の１人２役を熱演。原作は町田そのこさん。脚本は根本ノンジさん。

主題歌は、藤井フミヤさんの『ココロ』。



＊以下6月30日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

能瀬（萬田久子）の案で、光莉（田中麗奈）の表彰を祝うパーティーが行われることになった。

準備が進む中、ツギ（中島健人）とランチの約束をしていた廣瀬（鈴木福）が店に顔を出すと樹恵琉（嵐莉菜）も同席していた。

廣瀬は自分の無個性を語り、樹恵琉を拒絶するが、ツギから思わぬ自分の魅力を告げられる…。

パーティー当日、志波はある人物と再会していた。それは、志波の初恋の人・美幌の彼氏・似瀬航起（高良健吾）だった…。