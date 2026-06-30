スポーティなチューンドモデル「NISMO」も導入される!?

日産の現行ラインナップでSUVといえば、「エクストレイル」や北米生産車の導入が決まった「ムラーノ」、そして先日フルモデルチェンジを発表したばかりの「キックス」などが存在しますが、本格的なクロスカントリー型オフロードモデルとしては、今のところ海外専売となっている「パトロール」が存在します。

このパトロール、過去に日本では「サファリ」の名前でも販売されていましたが、2007年夏ごろに日本向けの車両の生産が終了して以降、実質的な後継車種も登場することなく現在に至っています。

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しかし、2025年秋に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で日産は、2027年度前半にパトロールを日本市場に投入することを明言。日本仕様の詳細は、発売時期に合わせて発表される模様です。

国内では、サファリの消滅以来およそ20年ぶりの本格オフローダー復活ということになりますが、現在すでに海外市場で販売されている現行型パトロールとは、いったいどのような仕様となっているのでしょうか。

現行型のパトロールは、2024年9月に中東のアブダビにて発表され、同年11月から中東での販売をスタートしました。

ボディサイズは全長5350mm×全幅2030mm×全高1945〜1955mmとなっており、同じ本格オフローダーのトヨタ「ランドクルーザー300」（全長4985mm×全幅1980mm×全高1980mm）よりもひと回り以上大きなサイズとなっています。

搭載されるエンジンは全車V型6気筒となっており、自然吸気（NA）モデルには「VQ38DD型」の3.8リッターが、ターボモデルには「VR35DDTT型」の3.5リッターツインターボが搭載され、出力は前者が316HP／386Nm、後者が425HP／700Nmとなっていて、両車ともに9速のオートマチックトランスミッションと組み合わされます。

駆動方式は全車4WDとなり、走行モードは「ROCK／MUD／SAND／SPORT／STANDARD／ECO」の6種類を用意し、日産初採用の4WDトランスファーモードインターロックシステムによりシームレスなモードの切り替えが可能となっています。

車内は3列・8人分のシートが用意され、内蔵された赤外線センサーが乗員の体温を検知し、温度と風量を自動で調整して快適な車内環境を保つ「バイオメトリック クーリング」を搭載。

インパネには14.3インチのディスプレイを2つ配し、「Googleビルトイン」を搭載した「NISSAN CONNECT2.0」を採用したほか、先進運転支援機能「プロパイロット」もパトロールとして初めて搭載されました。

そして2025年6月には、「パトロール NISMO」が新たに登場しています。

こちらは日本でもおなじみの「NISMOロードカー」と共通するエアロダイナミクスを備えたエクステリアパーツが装着され、心臓部の3.5リッターツインターボエンジンは、チューニングによって495HPまで出力を向上。

当然足回りも専用チューニングが施され、リアルタイムに減衰力を自動調整する電子制御ダンパーが与えられ、ホイールはRAYSとの共同開発で生まれた22インチの大径鍛造ホイールを装着します。

オンロード性能はもちろん、砂漠地帯の高速クルージング時の安定性も両立しているのがポイントです。

日本導入時にNISMOもラインナップされるのかは今のところ明らかになっていませんが、すでに日本でも「アリア」やエクストレイルにNISMOモデルが設定されていることを考えると、その可能性は高いといえるかもしれません。