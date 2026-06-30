「1番・指名打者」で先発出場

【MLB】アスレチックス ー ドジャース（日本時間30日・サクラメント）

ドジャース・大谷翔平投手が29日（日本時間30日）、敵地で行われたアスレチックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。6回の第4打席で6試合ぶりとなる18号3ランを放った。この一発でメジャー通算300本塁打にあと2本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り4本とした。

2点リードで迎えた6回無死一、二塁で打席に入った大谷は、5球目のスライダーを完璧に捉えた。打った瞬間にスタンドインを確信する豪快弾。打球速度112.3マイル（約180.7キロ）、飛距離432フィート（約131.7メートル）、角度25度の一発に敵地は騒然となった。

得意の6月に8本目のアーチを描き、シーズン換算で34発ペースとした。例年6月は好成績を残し、2021、2023年は月間MVPを受賞。昨年6月は打率.265、7本塁打、17打点、OPS.931だったが、この一発で昨年の本数を上回った。

大谷は19日（同20日）のオリオールズ戦を育児休暇のため欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告した。スタメン復帰した20日（同21日）に16号ソロ。22日（同23日）のツインズ戦でも17号先頭打者弾を放ち、その試合以来のアーチとなった。

また、25日（同26日）に発表されたオールスターファン投票の1次結果では、両リーグ最多の334万1257票を獲得。自身初となる両リーグ最多得票で6年連続のオールスター出場を決めてから、ようやく届けた“御礼弾”となった。

試合前時点で、大谷は打者としては80試合に出場し打率.295、17本塁打、47打点、OPS.950、出塁率.412をマーク。投手としては13試合に登板して8勝2敗、防御率1.58の好成績を残している。（Full-Count編集部）