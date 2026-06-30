広島、ユース所属MF野口蓮斗のトップチーム昇格を発表「多くの喜びと感動を届けられるよう」
サンフレッチェ広島は30日、ユース所属のMF野口蓮斗が26-27シーズンよりトップチームに昇格することが内定したと発表した。なお、26年はユースに所属しながら、Jリーグ公式戦に出場可能な2種登録選手として、トップチームのトレーニングに参加するという。
野口はクラブを通じ、「このたび、トップチームに昇格させていただくことになりました、野口蓮斗です。ずっと目標にしてきたプロサッカー選手のキャリアを、この歴史あるクラブでスタートできることを嬉しく思います。これまで支えてきてくれた方々への感謝の気持ちを忘れずに、皆さんに多くの喜びと感動を届けられるよう、日々全力でプレーします。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF野口蓮斗
(のぐち・れんと)
■生年月日
2008年4月20日
■出身地
熊本県熊本市
■身長/体重
170cm/63kg
■経歴
熊本市立泉ヶ丘小-FC ESPACIO熊本-ソレッソ熊本U-12-ソレッソ熊本U-15-広島ユース
野口はクラブを通じ、「このたび、トップチームに昇格させていただくことになりました、野口蓮斗です。ずっと目標にしてきたプロサッカー選手のキャリアを、この歴史あるクラブでスタートできることを嬉しく思います。これまで支えてきてくれた方々への感謝の気持ちを忘れずに、皆さんに多くの喜びと感動を届けられるよう、日々全力でプレーします。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF野口蓮斗
(のぐち・れんと)
■生年月日
2008年4月20日
■出身地
熊本県熊本市
■身長/体重
170cm/63kg
■経歴
熊本市立泉ヶ丘小-FC ESPACIO熊本-ソレッソ熊本U-12-ソレッソ熊本U-15-広島ユース