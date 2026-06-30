TOMORROW X TOGETHERが、日本5thシングル『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』を8月19日にリリース。また、あわせてロゴモーションも公開となった。

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今作には、日本オリジナル曲となる新曲3曲と、タイトル曲の別バージョンの全4曲を収録予定。公開されたロゴモーションは、6月24日に開催された『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』兵庫公演の終演後に会場で披露されたものとなっている。

また、リリース当日の8月19日には東京ガーデンシアターにてプレミアムライブを開催。同公演は、TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで対象期間内に応募対象商品を予約、購入した人などから抽選で参加できるイベントとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）