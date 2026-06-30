堂安律、W杯敗退後に思いを吐露。「無駄だったとは思いません」「ワードカップ優勝があると、僕は信じています」
サッカー日本代表の堂安律選手は6月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。FIFAワールドカップでの挑戦を終え、ファンへの思いをつづりました。
【投稿】堂安律がつづったW杯への思い
さらに、「次の世代へと受け継がれていき」「日本サッカーの夢であるワールドカップ優勝があると、僕は信じています」ともつづっています。最後は「この悔しさも、日本サッカーの歴史の一部です。ここで終わりではありません。これからも日本サッカーへの応援をよろしくお願いします」と力強く締めくくりました。この投稿は本記事執筆時点で、68万回以上表示され、大きな反響を呼んでいます。
コメントでは、「お疲れさまでした！」「ほんとに感動しました。試合を見れてよかったです」「堂安選手お疲れ様でした」「たくさんの感動で私たちを楽しませてくれてありがとうございました」「
最高の10番！これからも応援してます！！」「素晴らしい景色をありがとう!！」などさまざまな声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】堂安律がつづったW杯への思い
「素晴らしい景色をありがとう!！」堂安選手は「このW杯での挑戦は、ここで終わりました」と切り出し、長文のメッセージをつづっています。「アスリートの世界は結果がすべてです。その結果を残せなかったことが本当に悔しいです」と心境を吐露しつつ、「それでも、この数年間積み重ねてきたものが無駄だったとは思いません」と前を向いています。
コメントでは、「お疲れさまでした！」「ほんとに感動しました。試合を見れてよかったです」「堂安選手お疲れ様でした」「たくさんの感動で私たちを楽しませてくれてありがとうございました」「
最高の10番！これからも応援してます！！」「素晴らしい景色をありがとう!！」などさまざまな声が寄せられました。
逆転負け同日の日本時間2時に試合開始となった、FIFAワールドカップのブラジル戦。日本は先制点を奪いながらも、1-2と逆転され敗北しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)