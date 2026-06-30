フリーアナウンサーの加藤綾子（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。母校である国立音楽大学での創立100周年イベントで司会を務めたことを報告した。

「母校の国立音楽大学が創立100周年を記念して開催された『くにおん100フェス』 DAY1とDAY3の司会を務めさせて頂きました」と報告。同校のOB、OGでシンガーソングライターの広瀬香美、ピアニストのハラミちゃん、小原孝、ジャズピアニストの国府弘子、総合演出で音楽プロデューサーの武部聡志氏との豪華ショットを投稿した。

「未だ興奮が冷めず、、、それぐらい素晴らしい音楽で溢れた時間でした」と加藤。「出演された方々が豪華すぎて この日にしか見られない特別なステージばかりでした そしてステージに立たれた皆さんはとんでもなくカッコよかったです」とつづった。

「音楽の先生になるのが夢で“くにおん“に行き そこからアナウンサーになって 私が進んだ道は音楽ではなかったけれど 違った形で少しでも力になれたのかなと思うと自分でもちょっと嬉しくなりました」とした。

「こうして100周年記念の舞台でご一緒できたこと 感謝の気持ちでいっぱいです 改めまして国立音楽大学創立100周年 誠におめでとうございます」と記した。

「#国立音楽大学#くにおん100フェス」「#無事に終わってよかった」「#1週間前娘が風邪ひいてね」「#うつるんじゃないかとビクビクしてた」と添えた。