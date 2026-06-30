女性のみなさんは、自身のお父さんを尊敬していますか。株式会社IBJ（東京都新宿区）が運営する『IBJマッチングアプリ研究室』が実施した「理想の父親・夫像」に関するアンケート調査によると、女性の過半数が「尊敬している」と回答したことがわかりました。では、「父親のような人と結婚したい」と思う女性はどのくらいいるのでしょうか。



【調査結果】父親のような夫・父親になりたくない／父親のような人と結婚したくない理由は？

調査は、同社運営の婚活アプリ『ブライダルネット』の会員男女1237人（男性886人、女性351人）を対象として、2026年5月にインターネットで実施されました。



まず、女性を対象に、「自身の父親」について尋ねたところ、「尊敬している」とした人は51.0％という結果になりました。



一方で、「父親のような人と結婚したいと思わない」（あまり思わない25.1％、まったく思わない33.3％）とした女性は約6割にのぼり、「（父としては）尊敬していますが、パートナーとしてみると嫌。尊敬しあえる関係が理想」（40代女性）、「尊敬もありますが、仕事人間で家庭を顧みてくれなかった」（40代女性）などの声が寄せられ、家族を支える大黒柱としての父親に感謝や尊敬を抱く一方で、結婚相手として求める価値観や関係性は別であると考える女性が多いことがうかがえました。



他方、男性に対して「父親のような夫・父親になりたいと思いますか」を尋ねたところ、「なりたいと思う」とした人は46.3％、「思わない」は48.3％となり、肯定派と否定派がほぼ二分される結果となりました。



女性の「父親のような人と結婚したくない理由」としては、「すぐに感情的になる」（63人）、男性の「父親のような夫・父親になりたくない理由」では「亭主関白な振る舞い」（120人）がそれぞれ最多となりました。



反対に、「父親のようになりたい理由」「父親のような人と結婚したい理由」については、いずれも「家族のために一生懸命働き、経済的に支えてくれている」（男性246人、女性72人）が最多となり、「困ったときに父に言えば、必ず助けてくれる安心感がある」（20代女性）、「家族のために責任を持って働き続けてくれたこと。特別に派手ではなくても、毎日の生活を支え続ける姿勢がすごいと思っている」（40代男性）といった家族への責任感や献身的な姿勢を評価する声が多く寄せられました。



では、「理想の夫・父親像」にはどのような要素が求められているのでしょうか。



この質問に対しては、女性が「いざというときの頼りがい」（14.5％）、「家事・育児への積極的な参加」（12.8％）といった回答が上位に挙がった一方、男性では「優しさ」（15.8％）、「いざというときの頼りがい」（14.6％）が上位となり、共働きが一般化した現代では、家事や育児を共に担う“協働する姿勢”や、精神的に支え合える“包容力”が、理想のパートナー像として重視されている傾向がうかがえました。



最後に、自身が育った家庭の夫婦像・パートナー像について「理想に近いと思うところ」を尋ねたところ、男女いずれも「よく会話をしている・コミュニケーションが活発」（男性222人、女性75人）が最多に。



次いで、「経済的に安定し、協力し合っている」（男性114人、女性33人）、「休日は一緒に出かけたり、共通の趣味を楽しんだりしている」（男性109人、女性40人）が続きました。



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【出典】

▽IBJマッチングアプリ研究室／【父の日調査】婚活女性の約6割が「同じような人と結婚したくない」と回答