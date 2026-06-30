新たな「N-BOX」が登場へ

ホンダが2026年5月14日に行った説明会では、四輪事業の再構築に向けた取り組みと今後の方向性が示され、新型車に関する発表も行われました。軽EV（電気自動車）の拡充方針が明らかになり、2028年には新型「N-BOX EV」を投入する計画が示されています。こうした動きにあわせて、ユーザーからも関心の声が寄せられています。

スーパーハイト軽ワゴンとして知られる「N-BOX」は、2011年12月の初代登場以来、軽自動車市場をけん引してきました。

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2013年に軽四輪車の暦年販売台数で初の1位を獲得すると、2015年以降は首位を維持し続け、四輪総合でも8度の年間販売1位を記録するなど、長く支持されてきたモデルです。

2026年4月末時点ではシリーズ累計販売台数が300万台を突破し、ホンダの四輪モデルとして最速の達成となりました。

現行型は2023年10月に登場した3代目で、標準モデルのN-BOX、エアロ仕様の「N-BOXカスタム」に加え、2024年9月には新シリーズ「N-BOX JOY」も加わり、幅広いラインナップが展開されています。

一方で、現行型はまもなくマイナーチェンジが行われるとの見方もありますが、今回発表されたEVモデルは2028年の投入予定とされており、今回の改良で追加されるものではないようです。

過去のモデルサイクルを見ると、初代は2011〜2017年、2代目は2017〜2023年と約6年周期でフルモデルチェンジが行われてきました。

この流れから考えると、次期型は2029年頃の登場が想定され、EVモデルはフルモデルチェンジと同時に投入される可能性が高いとみられます。

一方、同じプラットフォームを共有する「N-VAN」や「N-ONE」にはすでにEV仕様が存在しており、技術的には現行型への追加も不可能ではないでしょう。

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ユーザーからは「N-BOX EV気になる」「楽しみ」といった前向きな声がある一方で、「ガソリンとEVで差が出そう」「値段どうなるんだろ」といった価格に対する慎重な意見も見られています。

その象徴となるのが、スポーティで上質な雰囲気を売りとする「N-BOXカスタム」の進化です。

フロントフェイスのデザインが根本から見直され、押し出しの強い大型のグリルと、低く構えたワイドなバンパーが新たに採用されました。

さらに、四角い形状のフォグランプや常時点灯するLEDアクセサリーランプが組み込まれたことで、カスタムモデル本来の魅力である力強さや、周囲を圧倒するような迫力のある顔つきを見事に取り戻しています。

また、カスタムのなかでもより上級な位置づけとなる「コーディネートスタイル」には、深みのある輝きを放つダーククロームメッキの加飾がフロントグリルやサイドの装飾パーツに贅沢にあしらわれました。

車内もピアノブラックのパネルやLEDのルームランプ、そして夜間を彩るナイトブルーのイルミネーションが追加され、軽自動車の枠を超えた高級感のある空間へと仕上がっています。

さらに今回の改良では、現行N-BOXシリーズにおける第3のラインナップとして展開されている、クロスオーバーテイストの「N-BOX JOY（ジョイ）」にも大きな変更が加えられました。

アルファベットで「HONDA」と描かれた人気の専用フロントグリルが一部の仕様で標準装備となったほか、ユーザーからの要望が多かったフォグライトも標準化されています。

そして最大の目玉として、内外装の各部を黒で統一した特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」が新設されました。

このモデルでは、外装のエンブレムやヘッドライト周りのガーニッシュが黒く塗られ、車内には汚れが目立ちにくい黒のチェック柄シートが採用されるなど、アウトドアツールとしての無骨さと都会的な洗練さを併せ持つ魅力的な一台となっています。

なお、親しみやすさが特徴の標準モデルについては、大きなデザイン変更は行われていません。

こうした新型N-BOXの先行公開情報に対し、インターネット上ではさっそく様々な反響が飛び交っています。

とくにN-BOXカスタムの大胆なデザイン変更については、「前の大人しい顔も上品で良かったけれど、やっぱりカスタムにはこれくらいの迫力が必要だよね！」「ダーククロームメッキの輝きがすごく渋い」「メッキギラギラで高級ミニバンにも見劣りしない」「普通車から乗り換えても満足できそう」といった、圧倒的な存在感を取り戻したことを歓迎するポジティブな声が多くを占めています。

また、N-BOX JOYの特別仕様車に対しても、「黒で統一されたHONDAエンブレムがカッコいい」「ダークトーンで統一されたインテリアや黒チェック柄のシートが昔のドイツ車みたいだ！」と、センスの高さを評価する意見が目立ちます。

一方で、装備が大幅に充実したことに対して「見た目も機能も良くなった分、販売価格がどれくらい値上がりするのか心配…」といった、昨今の物価高を懸念する冷静なコメントも一部に見受けられました。

このように、圧倒的な室内の広さや先進の安全機能といったベースモデルの長所はそのまま、各モデルの個性を極限まで際立たせるアップデートを施してきた新しいN-BOX。

軽自動車選びの大本命としての魅力にさらに磨きをかけたこの一台が、今年の夏の販売競争においてどのような記録を打ち立てるのか、今から大きな注目が集まっています。

今夏にはBYDが初の軽EV「RACCO（ラッコ）」を発売する予定で、両側スライドドアを備えるスーパーハイト軽ワゴンのEVとして、N-BOX EVの競合となる可能性があります。市場の動きを見ながら投入時期を調整している面もありそうです。

スーパーハイト軽ワゴンのEV化は以前から要望が多かった分野でもあり、N-BOX EVが実際に登場すれば注目を集めることになりそうです。