昨年覇者の永峰咲希は吉田鈴、河本結と同組 国内女子ゴルフ組み合わせ発表
＜資生堂・JAL レディス 事前情報◇30日◇戸塚カントリー倶楽部 東コース（神奈川県）◇6487ヤード・パー72＞舞台は千葉県から神奈川県の戸塚CCへ。7月2日（木）から4日間の日程で国内女子ツアー「資生堂・JAL レディス」が開催される。
【写真】あどけない！ 馬場咲希の高校生時代
開幕に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。昨年覇者の永峰咲希は河本結、吉田鈴との注目グループに組み込まれた。初日は午前8時に10番からティオフする。米女子ツアーが主戦場の馬場咲希は5月の「ブリヂストンレディス」以来となる参戦。予選は菅楓華、荒木優奈と同組になった。2週前の「日本女子アマ」を制した18歳・長澤愛羅は金澤志奈、吉澤柚月とのグルーピング。先週の「トヨタジュニアゴルフワールドカップ」個人戦で優勝した岩永杏奈は鶴岡果恋、都玲華と予選を回る。賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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