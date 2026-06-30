木村魁希＆DXTEEN・田中笑太郎＆葉山侑樹、“陽キャ集団”役 小泉光咲×四坂亮翔『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』、追加キャスト発表
小泉光咲（原因は自分にある。）と俳優の四坂亮翔がW主演を務める、読売テレビ系新ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』（8月10日スタート、毎週月曜 深1：29〜）の追加キャスト、役写真、場面カットが6月30日に公開された。
【画像】『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』ほわこ氏書き下ろしイラスト
本作は、『みなと商事コインランドリー』の椿ゆず氏が原作。BL好きのぼっち男子・鈴木創（小泉）と学校一の陽キャイケメン・芹沢遥人（四坂）のノンストップ青春ボーイズラブコメディを描く。
今回は、芹沢を囲む陽キャ集団を木村魁希、田中笑太郎（DXTEEN）、葉山侑樹が演じることが発表された。
木村は、見た目クールでいちばん常識人な秀才・竹内知明（たけうち ともあき）を演じる。芹沢とは一番付き合いが長く、急速に距離を縮めていく芹沢と鈴木に対して、時々、意味深な表情を見せ、突っ込んだ質問をしてくることがある。
田中は、おしゃれで美意識も高く気遣いができる、優しい雰囲気のさわやかイケメン・佐伯裕真（さえき ゆうま）を演じる。すごくモテるが、彼女一筋。スキンシップ多めで、人前でも気にせずイチャイチャする。
葉山は、柔道部所属でガタイのいいスポーツ万能なイケメン・岩崎俊（いわさき しゅん）を演じる。本人にそのつもりはないが、大人しそうな鈴木をからかってくるやつや、絡んでくる奴が現れた時は、ただそこに立っているだけでボディガード的な役割を果たしている。
【コメント】
■木村魁希（竹内知明役）
竹内知明役の木村魁希です。学生です。青春です！鈴木と芹沢の恋愛模様は、“あの時”ならではの甘酸っぱさがたまらなくて応援したくなります！今回のドラマでは、原作では描かれていない、そんな2人を取り巻く登場人物たちのパーソナルな部分も垣間見えるかもしれません。現在撮影期間中なのですが、みんな楽しんで青春しています！もちろん僕も日々楽しく竹内を演じさせていただいています。ぜひとも皆さま、鈴木・芹沢の恋愛模様を僕らと一緒に応援よろしくお願いします！
■DXTEEN・田中笑太郎（佐伯裕真役）
佐伯裕真役を演じさせていただきます、田中笑太郎です！今回、初めて連続ドラマへの出演が決まったと聞いたときは、ずっと目標のひとつだったこともあり、本当に本当にうれしかったです！僕が演じる佐伯は、陽キャなのはもちろん、明るく優しくて、お洒落で、周りがよく見えていて、人に寄り添うことができるキャラクターです。陽キャな一面だけではなく、その内面の魅力や人としての良さも、しっかりと伝えられるよう大切に演じていきたいと思っています。
作品には、ピュアでクスッと笑えるシーンやキュン！とするシーン、そして陽キャ集団の友情や鈴木と芹沢の恋模様など、とにかくドキドキワクワクするような素敵な作品となっていますので、ぜひ多くの方にご覧いただけたらうれしいです。まだまだ緊張もありますが、現場でたくさん青春しながら、丁寧に役と向き合い、一生懸命演じていきます。
応援よろしくお願いします！
■葉山侑樹（岩崎俊役）
今回演じさせていただく岩崎は、クラスの陽キャ集団の一員で、食欲に忠実な運動部所属の高校生です。素直で、なにも考えていない雰囲気がありますが、いざという時には頼り甲斐のある人物だったりします。初めて原作を読んだ際に主人公2人の話が進むにつれて変わっていく関係性を岩崎、佐伯、竹内の3人が温かく見守る姿勢が素敵だなと感じました。陽キャ集団の友情をベースに、岩崎役としての自分がこの作品にどうプラスな存在として登場できるかを考えながら楽しんで撮影に臨むことができればなと思います。そして、「柔道部」ということで身体作り頑張ります!!!
【画像】『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』ほわこ氏書き下ろしイラスト
本作は、『みなと商事コインランドリー』の椿ゆず氏が原作。BL好きのぼっち男子・鈴木創（小泉）と学校一の陽キャイケメン・芹沢遥人（四坂）のノンストップ青春ボーイズラブコメディを描く。
木村は、見た目クールでいちばん常識人な秀才・竹内知明（たけうち ともあき）を演じる。芹沢とは一番付き合いが長く、急速に距離を縮めていく芹沢と鈴木に対して、時々、意味深な表情を見せ、突っ込んだ質問をしてくることがある。
田中は、おしゃれで美意識も高く気遣いができる、優しい雰囲気のさわやかイケメン・佐伯裕真（さえき ゆうま）を演じる。すごくモテるが、彼女一筋。スキンシップ多めで、人前でも気にせずイチャイチャする。
葉山は、柔道部所属でガタイのいいスポーツ万能なイケメン・岩崎俊（いわさき しゅん）を演じる。本人にそのつもりはないが、大人しそうな鈴木をからかってくるやつや、絡んでくる奴が現れた時は、ただそこに立っているだけでボディガード的な役割を果たしている。
【コメント】
■木村魁希（竹内知明役）
竹内知明役の木村魁希です。学生です。青春です！鈴木と芹沢の恋愛模様は、“あの時”ならではの甘酸っぱさがたまらなくて応援したくなります！今回のドラマでは、原作では描かれていない、そんな2人を取り巻く登場人物たちのパーソナルな部分も垣間見えるかもしれません。現在撮影期間中なのですが、みんな楽しんで青春しています！もちろん僕も日々楽しく竹内を演じさせていただいています。ぜひとも皆さま、鈴木・芹沢の恋愛模様を僕らと一緒に応援よろしくお願いします！
■DXTEEN・田中笑太郎（佐伯裕真役）
佐伯裕真役を演じさせていただきます、田中笑太郎です！今回、初めて連続ドラマへの出演が決まったと聞いたときは、ずっと目標のひとつだったこともあり、本当に本当にうれしかったです！僕が演じる佐伯は、陽キャなのはもちろん、明るく優しくて、お洒落で、周りがよく見えていて、人に寄り添うことができるキャラクターです。陽キャな一面だけではなく、その内面の魅力や人としての良さも、しっかりと伝えられるよう大切に演じていきたいと思っています。
作品には、ピュアでクスッと笑えるシーンやキュン！とするシーン、そして陽キャ集団の友情や鈴木と芹沢の恋模様など、とにかくドキドキワクワクするような素敵な作品となっていますので、ぜひ多くの方にご覧いただけたらうれしいです。まだまだ緊張もありますが、現場でたくさん青春しながら、丁寧に役と向き合い、一生懸命演じていきます。
応援よろしくお願いします！
■葉山侑樹（岩崎俊役）
今回演じさせていただく岩崎は、クラスの陽キャ集団の一員で、食欲に忠実な運動部所属の高校生です。素直で、なにも考えていない雰囲気がありますが、いざという時には頼り甲斐のある人物だったりします。初めて原作を読んだ際に主人公2人の話が進むにつれて変わっていく関係性を岩崎、佐伯、竹内の3人が温かく見守る姿勢が素敵だなと感じました。陽キャ集団の友情をベースに、岩崎役としての自分がこの作品にどうプラスな存在として登場できるかを考えながら楽しんで撮影に臨むことができればなと思います。そして、「柔道部」ということで身体作り頑張ります!!!