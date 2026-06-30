「AI×エンタメ」で新たな笑いを生み出す縦型ショートバラエティー「びっくりあいらんど」のSeason2が、7月1日からTikTok公式アカウントをはじめ各プラットフォームで配信開始となる。

2025年11月にスタートしたSeason1では、AIと人間が繰り広げる「ビビり戦隊」シリーズやAIとの睨めっこ対決、学園コントなど、129本のショートコンテンツを配信。TikTok、YouTube、X、Instagramで総再生回数約1.3億回を記録し、縦型ショートコンテンツとして大きな話題を呼んだ。

Season2では、人気シリーズをさらに進化させるとともに、新たな企画やキャラクターも続々登場。初回収録には沢村玲（ONE N’ ONLY）、山下幸輝（WILD BLUE）、藤咲碧羽（ONE LOVE ONE HEART）、山口綺羅が新たに加わり、今後も豪華キャストが続々出演予定。AIだからこそ生まれる予測不能な展開と、俳優・タレントとの掛け合いによる“ここでしか見られない化学反応”にも注目が集まる。

撮影を終えた沢村は「共演者さんとどんな化学反応があるんだろうとワクワクしながら毎シーン取り組めました。一見普通の会話なのに、とんでもないことを言っている山下くんとのシーンはぜひ見てほしいです」とコメントし、作品ならではの独特な世界観をアピールした。

また、Season2のスタートにあわせて、新感覚のエンタメコマースTikTok Shop「びっくりSHOP WOW」も始動。コンテンツの世界観と連動した新たな取り組みにも注目が集まりそうだ。

企画・プロデューサーの鈴木努は、「格段にパワーアップしたキャストの皆さんのお芝居とAIの新時代のコラボレーションをぜひ、お楽しみください」とコメント。総再生回数約1.3億回を突破した話題作が、新たな笑いと驚きを携え、Season2でさらなる進化を目指す。