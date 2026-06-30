Ｊリーグ・浦和レッズなどでプレーし、ワールドカップ（Ｗ杯）ドイツ大会で、番組ＭＣ・中澤佑二さんとディフェンスラインを担った坪井慶介さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

高校、大学、そして浦和レッズでの成長を語った。収録は５月２５日に行われた。（読売新聞ポッドキャスト 山根秀太）

４軍からスタート

坪井さんは東京都多摩市出身で、中学で岐阜県付知町（現・中津川市）に転校。

「自然豊かな良いとこですけどね。山と川しかない」

高校ではサッカーの名門・三重県の四日市中央工業高に一般受験で進学した。

「岐阜で山を駆け上がったり、色んなことをしていたので。サッカーはしていましたが、自分のレベルは全く分からなかった。何も分からずチャレンジしただけです」

高校からスカウトされたわけでもなく、四日市中央工業高が強かったからという理由だけでの挑戦だった。

「で、そこでダメなら、もうダメだと」

部員数が１００人を超える強豪校。「守備は奪い取れるけど、その後のプレーが。どうやって攻撃につなげていくか。戦術的にどうやって守っていくか。３バックや４バックは、どう守ればいいのか。そういうのを全く知らなかった。その差はすごく感じました。『サッカー脳』っていうところですね」

サッカー部では４軍からスタート。「一番下です。４軍は」。そこでセンターバックとしてプレーし続けた。

定期的に行われる部内の試合で、３軍、２軍へと徐々に序列を上げ、１年生の最後には１軍に昇格したという。

福岡大学からレッズへ

「法政大学のセレクションで落ちて」

高校の監督のツテで、福岡大学の練習に参加。福岡大に「取ってもらった」という。

大学時代は４年生で参加した２００１年ユニバーシアード北京大会で優勝している。

そして、２００２年に浦和レッズに入団した。１年目からリーグ戦の全３０試合にフルタイム、フル出場という記録を持っている。

オフト監督（当時）からは「『こいつにプレーさせるな』と、毎試合ミッションを与えられ、大変で大変で」。

目の前の試合の事だけで手いっぱいだったと言うが、結果としてこの年はフェアプレー賞と新人王（現・ベストヤングプレーヤー賞）をダブル受賞した。

プロフィル

坪井慶介（つぼい・けいすけ）福岡大を卒業後、２００２年に浦和レッドダイヤモンズに入団。ルーキーイヤーからディフェンダーでチームを支え、新人王、フェアプレー賞、ナビスコカップニューヒーロー賞を受賞。０３年に日本代表に初招集。Ｊリーグベストイレブン。０６年Ｗ杯ドイツ大会に出場。１５年以降は湘南ベルマーレ、レノファ山口でプレー。１９年シーズンで現役引退。引退後はタレントとして活躍している。１９７９年生まれ。東京都出身。