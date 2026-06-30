「北中米Ｗ杯・１回戦、オランダ代表−モロッコ代表」（２９日、モンテレイ）

オランダ代表のガクポが先制ゴールを決めた。直後に涙を浮かべるシーンがあった。試合は延長戦に突入した。

後半２６分だった。ＧＫのロングフィードからチャンスを作り、最後はゴール前のこぼれ球をガクポが右足でゴールに突き刺した。

直後、感慨に浸ったガクポはチームメートと抱き合い、ユニホームで顔を覆った。そして目に涙を浮かべながら天を見つめた。それほど大きなゴールだ。

決勝トーナメント直前、第２子が流産となったことが現地メディアで報じられた。それでもチームに残り、モロッコ戦を戦うことを決意したガクポ。そのためかベンチから控え選手もベンチを飛び出し、殊勲者のもとへ。感動的な光景が広がった。

だが後半ＡＴにモロッコが同点ゴールを決めて試合はドイツ−パラグアイ戦に続き決勝トーナメント２試合連続で延長戦に突入した。

前半は激しい攻防の応酬となった。ボール支配率はほぼ互角となった中、両チームとも相手のゴールに迫ったがネットを揺らすことはできず。０−０で後半に突入していた。