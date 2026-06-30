W杯日本―ブラジル戦

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、同アディショナルタイム（AT）に逆転された。後半、日本の攻略法をズバリ見抜いた人物にネット上のファンは脱帽の声を上げた。

ブラジルとの大一番で、日本は前半にリードする展開に持ちこんだ。守備的な布陣を敷きブラジルのアタッカー陣に仕事をさせなかった。しかし後半は形勢が一転。ゴール前にロングボールを放り込まれ守備ラインがずるずると後退。攻撃に転じる機会は限られた。

日本にとっては弱点を突かれる形に。敵将はUEFAチャンピオンズリーグで史上最多となる5度の優勝を誇る名将カルロ・アンチェロッティ。指揮官の采配はピタリと当たった。

中盤で先発したブルーノ・ギマランイスも、試合後、米放送局「FOX」のサッカー専門Xで公開されたインタビューで「ハーフタイムにアンチェロッティ監督から、エリア内に選手を送り込み、クロスを狙うように指示があったんだ。後半は全てが完璧に上手くいったよ」と明かしている。

敗戦を受けて、日本ファンの間でも敵将の手腕が話題に。X上には「アンチェロッティはやっぱ凄いな」「この弱点をついてきたのはさすがアンチェロティとしか言いようがない」「ほんまにアンチェロッティの修正力凄かった」「監督がアンチェロッティじゃなかったら勝ててたかも」「アンチェロッティの恐ろしいところは日本対策の最適解を全世界に示したことなんよな」との声が並んでいた。

日本は2024年アジアカップの準々決勝イラン戦（1-2）でも、相手のロングボール攻撃に苦戦する形で逆転負けを喫している。「アジアでイラン相手に日本が負けた時もこれです」「イラン戦でも同じ負け方」と、この時の悪夢を想起させられたファンも少なからずいたようだ。



（THE ANSWER編集部）