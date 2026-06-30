『開運！なんでも鑑定団』フリマアプリで購入した鉄道アイテム→驚きの鑑定結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう30日放送回では、フリマアプリで格安で購入した鉄道アイテムが登場。驚きの鑑定結果となる。
【動画】使われていた痕跡が？フリマアプリで購入した鉄道アイテム→驚きの鑑定結果へ
お宝は蒸気機関車C62のナンバープレート。今年3月にフリマアプリで発見し格安で購入したという。C62は大人気の蒸気機関車でナンバーのレプリカも大量に出回っているが、レプリカでもかまわないと思って購入した。
手元に届き、よく見ると実際に使われていたと思われる痕跡がいくつもあったので、もしかしてすごい掘り出し物かもしれないと期待している。果たして本物なのか。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【ゲスト】バッテリィズ
【出張鑑定】コレクターのお宝鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張ゲストコメンテーター】有野晋哉（よゐこ）
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
岩屋章三（「TEC-ZERO」店主）
八木正自（「安土堂書店」代表取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
【動画】使われていた痕跡が？フリマアプリで購入した鉄道アイテム→驚きの鑑定結果へ
お宝は蒸気機関車C62のナンバープレート。今年3月にフリマアプリで発見し格安で購入したという。C62は大人気の蒸気機関車でナンバーのレプリカも大量に出回っているが、レプリカでもかまわないと思って購入した。
手元に届き、よく見ると実際に使われていたと思われる痕跡がいくつもあったので、もしかしてすごい掘り出し物かもしれないと期待している。果たして本物なのか。
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【ゲスト】バッテリィズ
【出張鑑定】コレクターのお宝鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張ゲストコメンテーター】有野晋哉（よゐこ）
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
岩屋章三（「TEC-ZERO」店主）
八木正自（「安土堂書店」代表取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）