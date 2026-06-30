川崎麻世、IMP.横原悠毅らと寿司を堪能「お互いの距離感も近くなり」

俳優の川崎麻世が29日に自身のアメブロを更新。7人組男性グループ・IMP.の横原悠毅と妻・花音さんとともに寿司を堪能したことを明かした。

この日、川崎は現在稽古中だという舞台『ギンザマイトガイ』で主演を務める横原と稽古終わりに寿司屋へ行ったことを明かし、花音さんも同席したことを報告。稽古場で好きな食べ物の話になった際に「子供みたいな食べ物が好きなんです」「寿司屋なら前菜の料理とか食べたくなくていきなり寿司が好きです」という横原に、川崎は「俺は週5くらい寿司を食べてるが俺もいきなり握りを食べるよ」と意気投合し「良かったら寿司屋行かない？」と誘ったと説明した。

続けて、寿司屋では川崎のおすすめの順で食べたといい、旬の生とり貝を食べた横原は「うんま〜」と唸っていたそうで「その感動する姿に我々夫妻も笑顔が溢れました」と嬉しそうにコメント。「いろんな話が出来てお互いの距離感も近くなりこれからの作品にとっても良い方向に向かったと確信しました」とつづった。

また、稽古場で川崎が食べている愛妻弁当を横原が気にしていたそうで「妻が明日は横原くんの分も作ると約束してくれました」と報告。「お楽しみに」とつづり、ブログを締めくくった。