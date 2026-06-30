「『これがブラジルか』と気付いたはずだ」元ブラジル代表OBが劇的勝利に熱狂　先制されるシビア展開にも「日本は最悪の試合をした」と異論【W杯】

勝利に歓喜するブラジルの面々と落胆する日本の選手。このコントラストが試合の激しさを物語った(C)Getty Images

早朝の列島を落胆させ、“サッカー王国”を熱狂させたのは、現地時間6月29日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦、ブラジル代表が日本代表に2-1で勝利した一戦だ。

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まさにドラマチックな展開だった。キックオフ前の下馬評に反して、29分に佐野海舟のゴールで日本が先手を取った試合は、攻めあぐねるブラジルがボールをもたらされる展開が続いた。

しかし、後半に入って1点のビハインドを追ったブラジルが真価を発揮。序盤から我慢強く相手の攻撃に耐えていた日本だったが、56分にカゼミーロに同点ゴールを与えると、完全に防戦一方に。それでもゴール前での身体を張った守りで何とかしのいでいたが、90+5分にガブリエウ・マルティネッリの決勝弾を決められて、万事休すとなった。

あと1分で生まれた劇的な一撃。延長戦も見え始めていたギリギリの攻防だったからこそ、よほど嬉しかったのだろう。試合後にブラジル代表OBが吠えた。

米スポーツ専門局『ESPN』のブラジル版によれば、元ブラジル代表MFのフェリペ・メロ氏は「ブラジルが勝ったし、ピッチ上でも相手より上だった。俺は勝率が75%と予想したが、まさにこういう試合を意味していたんだ」と指摘。試合前に塩貝健人が放った「（ブラジルは）昔は強かったけれど、今はどうなんですか？」との発言に対するアンサーを暗に展開した。