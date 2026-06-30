【ヒューストン（米テキサス州）＝平沢祐】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２９日（日本時間３０日）、決勝トーナメント１回戦が行われ、日本（世界ランキング１８位）は、最多５度の優勝を誇るブラジル（同６位）に１―２で逆転負けした。

パラグアイ（同４１位）は２０１４年大会王者のドイツ（同１０位）をＰＫ戦の末に破った。（世界ランキングは１１日時点）

パラグアイ１―１ドイツ（ＰＫ４―３）

パラグアイが今大会初のＰＫ戦を制した。４２分に右クロスをエンシソが頭で決めて先制。後半に同点とされ、延長でも決着がつかずにもつれこんだＰＫ戦は、ＧＫヒルが２本止めるなどして激闘を制した。ドイツは５４分に左クロスをハーバーツが頭で押し込んだが、その後は決め手を欠いた。

ボール保持するも決定機欠く

今大会限りで２度目の代表引退を示唆していたドイツのＧＫノイアーへ、会場の視線が一身に注がれた。決められたら敗退が決まる５人目のＰＫをストップし、土壇場で踏ん張る意地を見せたが、最後は６人目に逆を突かれ、力尽きた。

試合を通じて圧倒的にボールを保持しながら、決定機は少なかった。５４分にハーバーツがクロスに頭で合わせて同点弾が生まれたものの、中央を固める相手に対して低い位置からのクロス一辺倒の攻撃は工夫に欠け、ビルツやムシアラら名手のアイデアあふれる本来のプレーは鳴りを潜めた。

過去２大会は、ともに１次リーグ敗退。今回は２勝１敗で首位通過を果たしながら、エクアドル戦は逆転で敗れ、国内の批判は強まった。同じ堅守が売りの南米勢に屈して早々に姿を消し、「我々はまた、高揚感があり、人々が共感できるチームを作れなかった」と主将のキミヒ。Ｗ杯優勝４度を誇る大国復権への道のりは険しい。（林田晴樹）