「うちの子口貼るとき絶対この向きなのかわいい」



【写真】独創的なアンパンマンの切り絵

こんな投稿をされたのは「えりん ぎ」（@Eri91377877）さん。ポストされた3枚の写真は、2歳の娘さん「まーちゃん」（仮名）が作った切り絵です。いずれの作品も口をポカンと開けており、どこか上の空な表情を浮かべているように見えますね。



そんなとぼけた表情の作品について、アテレコで娘さんの思いに迫ろうとするコメントがたくさん寄せられました。



「えっと………宿題やったけど忘れました…」

「こういう表情、1日に何回もある」

「確かに幼児の口って三角だしな むしろ現実をよく見れてる」

「ちょっと怒ってる顔で可愛い」



どの作品もとぼけた表情が大変可愛らしく、我々が日常で浮かべるような表情を上手く落とし込んでいると称賛の声も届いています。娘さんの観察力とセンスの高さが光る作品ですね。



ユニークな作品を生み出すその感性はどういったところで磨かれているのでしょうか。この作品が誕生した背景や普段の娘さんの様子など、えりん ぎさんに詳しいお話を伺いました。



ーーこの3つの作品は、どこで作ったものでしょうか？



「全て保育園で作ったものです。アンパンマンが昨年度の1歳児クラスのときのもの、他2つは今年度に入ってからのものです」



ーーこの口の形はどのようにして生まれたのでしょうか？



「入園して最初の方の作品は、笑顔マークの向きで貼ってあるものもありました。昨年度のアンパンマンから一貫してこの向きになりました」



ーー初めてこの口の向きの作品を見た時は？



「アンパンマンが初めてでした。たぶん眉毛は先生が描いてくださってそこに他のパーツを貼り付けたのだと思いますが、眉毛と目が繋がって上を向いてるように見えること、口がこの向きなのも相まって考え事をしているように見えて面白いなと思いました。



笑顔マーク←この口を見て『にっこりしてるね』と言うことがあるのでこの向きも知ってるのかなと思いますが、今年度に入ってからの作品も続けてこの口だったので、この子の中ではこの向きがいいんだなと愛おしくなりました」



ーー切り絵を一緒にやってみたことはありますか？



「切り絵はないですが、福笑いを目隠しせずにやったことがあります。目の中に目のパーツを重ねてびっくりした顔にしていたり、細い目のパーツを眉毛にしたりと自由な発想で良いなと思いました」



ーーこれまでに娘さんが作った作品の中で、えりん ぎさんが特に気に入っておられるものは？



「どんぐりが好きです。この目を選んで、目と口をきゅっと集めたように貼ってあってカレイみたいになっていて自然と笑顔になりました。あと作品とは違うかもしれませんが、私が洗濯物をたたんでいると『まーちゃんもたたむ』とたたみはじめ、『できた！』と持ってきたのがこのタオルでこれもすごく好きです」



ーー普段の娘さんはどんなお子さん？



「外で走り回って遊ぶのも室内でお人形やぬいぐるみのお世話やごっこ遊びをするのも大好きで、眠いときやお腹が空いてるとき以外は機嫌が良くいろんなことを楽しめる子です。写真はずっと行きたいと言っていたアンパンマンミュージアムを全力で楽しんでいるところです」



ーー娘さんには、どのように成長してほしいでしょうか？



「10月で3歳になりますが、これからも楽しいことをたくさん経験して、幸せに健康に過ごしてほしいです」



えりん ぎさんは「『うちの子もこの向きで貼ってたな』『子どもから見ると親の口ってこう見えるからよく見てる！』などいろんな感想が聞けて嬉しかったです。不定期ですが主に子どものかわいいところを投稿しているのでまた見ていただけると嬉しいです」と話してくれました。



型にはまらない自由な考え方ができ、そして様々なことを楽しめるという娘さん。独特の表情を浮かべる作品が出来上がったのも、えりん ぎさんご夫婦のあたたかい子育ての賜物と言えるのかもしれません。今回の作品だけに留まらず、様々な場面で自由な発想を活かしてのびのびと育ってほしいですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）