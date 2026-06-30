夏ボーナス80万円「公務員は羨ましがられるが若者の給料ばかり上がる」50代教員の不満
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、関東地方にお住まいの50代女性のケースをご紹介します。
年代性別：50代女性
同居家族構成：本人、長男、長女
住まいの地域：関東地方
職種：教員（公務員）
雇用形態：正規職員
勤務年数：5〜10年
年収：750万円
現預金：1800万円、リスク資産：1200万円
2026年の夏ボーナスについては手取りで「80万円、額面100万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなさそう」とのことです。
その理由として「基本給がほとんど上がらなかったため」と語っています。
ちなみに、ここ4年の夏ボーナスの推移は手取りで「2025年は83万円、2024年は86万円、2023年・2022年はともに78万円」とあります。
その理由として「仕事量が多くなっているのに、その分の見返りが少ない。公務員の賞与は基本給連動なので、4月の昇給を見てボーナスも変わらないことを知り、モチベーションがダダ下がり」とコメント。
周囲からはボーナスについて「羨ましがられることがある」そうで、特に「自営の人からはいいねと言われる。確かにベースラインから考えると、いただいている金額も大きいし、満足ではある。しかし若者の昇給度合いと比べてしまうと不満が募る」と語っています。
今回のボーナスは「子どもの学費と旅行に充てる予定」とあり、具体的には「後期の学費57万円、お小遣い8万円、旅行10万円、貯金7万円」くらいを計画していると言います。
最後に、「（子どもが最終学年のため）今回のボーナスで、教育費は最後になる予定。夏ボーナスについては『学費を賄ってくれてありがとう！』という気持ち。大きな楽しみは冬に持ち越し」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：ミニー
年代性別：50代女性
同居家族構成：本人、長男、長女
住まいの地域：関東地方
職種：教員（公務員）
雇用形態：正規職員
勤務年数：5〜10年
年収：750万円
現預金：1800万円、リスク資産：1200万円
「夏ボーナスは手取り80万円予想。例年とあまり変わらない」今回の投稿者は、公立学校の教員として勤務する、ミニーさん。
2026年の夏ボーナスについては手取りで「80万円、額面100万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなさそう」とのことです。
その理由として「基本給がほとんど上がらなかったため」と語っています。
ちなみに、ここ4年の夏ボーナスの推移は手取りで「2025年は83万円、2024年は86万円、2023年・2022年はともに78万円」とあります。
「仕事量が多くなっているのに見返りが少ない」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っていない」と投稿者。
その理由として「仕事量が多くなっているのに、その分の見返りが少ない。公務員の賞与は基本給連動なので、4月の昇給を見てボーナスも変わらないことを知り、モチベーションがダダ下がり」とコメント。
周囲からはボーナスについて「羨ましがられることがある」そうで、特に「自営の人からはいいねと言われる。確かにベースラインから考えると、いただいている金額も大きいし、満足ではある。しかし若者の昇給度合いと比べてしまうと不満が募る」と語っています。
「全てのモヤモヤは、若者との待遇差が原因」物価高の影響で「食費・光熱費・日用品費・交通費・旅行代、全ての負担が増えた。物価が上がったら給料も上がればよいけれど、若者の給料ばかり毎年何万円も上がっている。全てのモヤモヤは、若者との待遇差が原因」と話す投稿者。
今回のボーナスは「子どもの学費と旅行に充てる予定」とあり、具体的には「後期の学費57万円、お小遣い8万円、旅行10万円、貯金7万円」くらいを計画していると言います。
最後に、「（子どもが最終学年のため）今回のボーナスで、教育費は最後になる予定。夏ボーナスについては『学費を賄ってくれてありがとう！』という気持ち。大きな楽しみは冬に持ち越し」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)