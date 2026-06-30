あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第216回】NISAでさえ、ギャンブルだと感じるくらいの小心者です。NISAは長く持っているのが最終的な利益につながると勉強したので、最近の乱高下に一喜一憂せず我慢してます。

ギャンブルの才能がないと思っているので、相場を読みながら株で利益を出している人に憧れます。私の生き方としてはNISAが向いているのはわかっていますが、1回は大勝負をしてみたいです。

この先、一発逆転を狙うにはどんな勝負を打てばいいでしょうか。大負けせずにできれば勝ちたい、くらいの甘い気持ちですいません...。（会社員・40代・男性）



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今週は函館記念とラジオNIKKEI賞でした。それぞれ本命にした9番人気ピースワンデュックと2番人気リッツパーティーが共に3着。出来れば連対して欲しかったぁ！ 今週は帝王賞もあるし、夏競馬は夏競馬の面白さがありますね。

それでは質問へ。

今回の質問のように、出来ればあまり大負けせずに勝てる方法はありますか？という系の質問は多いですね。

ここでまず言っておきたいのが、ギャンブルの基本として、基本的にリスクとリターンは比例するということです。これは必ず理解しておかないといけません。

例えば、単勝2倍の馬に1000円賭けると、当たった場合1000円の利益になります。負けた場合は1000円の損失になります。10000円の場合は当たれば10000円の利益、負けたら10000円の負債。当たり前のことに思えるでしょうが、これが基本です。

もし穴に賭ける場合は来る確率が低いというリスクはありますが、当たった場合は大きな配当が得られます。僕が日頃から言っている「期待値」というのはこのことで、来る確率と倍率の比較になります。

仮に10回に1回の確率で来る場合、それが10倍なら期待値は100%になります。競馬の場合は何回に1回というのを計るのは難しいので、ルーレットで例えてみましょう。ルーレットで数字を当てると36倍の配当が貰えます。1から36の数字に0と00があるので38分の1の確率です。なので期待値は約95%になります。

NISAも確かにギャンブルといえばギャンブルですね。利益を得られなければ意味はないので、そこら辺はどの商品を購入するかはカギになりますね。僕もやってますが、大幅な利益を出そうという気もないので、安定した堅い商品に使ってます。多少の浮き沈みはあるものの、長い目で見れば確実に増えています。10%〜50%増くらいですね。

仮にトータル30%増として、10000円なら3000円ですが、1000万円なら300万円の利益になります。0か100か？というギャンブルではなく、ギャンブル性は高くないので、まあやるならやった方がいいかと思います。僕もNISA以外も財産のほとんどは投資に回してますね。NISAの非課税もかなり大きいですね。



今週のギャンブル格言【「虎穴に入らずんば虎子を得ず」尚且つ「ローマは1日してし成らず」。】





一回は大勝負してみたい！一発逆転を狙ってみたい！とのことですが、まあ、お勧めしません。

先日、赤い羽根募金で集めたお金を宝塚記念のクロワデュノールの単勝に！みたいなニュースがありましたが、「アホ過ぎる！」と思いました。まあやってはいけないことですが、仮に自分のお金だとしても僕ならやりません。

それでも「ヒリヒリしたい！アドレナリン出したい！脳汁出したい！」という人がいたら止めやしません。それはそれで面白いし。でも、一発逆転！とかは確かに甘いと思います。

ギャンブルは長い時間かけて戦略的にやっている人が勝てるものです。ギャンブルって一か八かみたいな見方をする人が多いですが、意外と地道なものなのです。

☆じゃいさんに相談したい悩み事を募集します！ ペンネーム・性別、相談に必要な情報（年齢や職業など）があればそれも明記し、以下アドレスまで相談内容をメールでお送りください。じゃいさんが「ギャンブル的思考」でアドバイスします！

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じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。公式YouTube【@jaitube-bigtake】

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ