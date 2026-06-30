ダーク＆ポップなボカロ曲『 ‘ヤラララ’（YARARARA）』がクセになる！ 重音テト×歪み強めサウンドで“ヤラララ”祭りが止まらない

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『[MV] ABM - ‘ヤラララ’ (YARARARA) feat. 重音テト』というABMさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

制作期間：2ヶ月

プロデューサー / 作曲 / 作詞 / 編曲：AnythingBecomeMoe

絵コンテ / キャラクターデザイン / イラスト / アニメーション / モーショングラフィック：AnythingBecomeMoe

ボーカル：重音テト SV2

[MV] ABM - ‘ヤラララ’ (YARARARA) feat. 重音テト

重音テトが歌うオリジナル曲、ABM（AnythingBecomeMoe）氏制作のMV「’ヤラララ’（YARARARA）」が強烈な存在感を放っています。ひずみを効かせた重厚なサウンドと、音にピタリと噛み合う映像演出が合わさり、「一度観たら離れない」という中毒性を感じさせる一本です。

本作でまず驚かされるのは、作詞・作曲・編曲にとどまらず、キャラクターデザイン、イラスト、アニメーションまでをAnythingBecomeMoe氏が手がけている点です。赤と黒を基調とした色彩設計やカット割りも含め、秒単位で緻密に組み上げられた映像作品としての完成度が際立ちます。

楽曲の中盤から繰り返し現れる「ヤラララ」というフレーズは、耳に残るだけでなく視聴体験そのものを加速させる起爆剤のような存在です。コメントも曲に合わせて「ヤラララ」と一斉に盛り上がっており、ニコニコらしい一体感を生み出しています。

MVの物語性にも注目です。映像には番号を振られた重音テトが何体も登場し、どこか実験体や兵器を思わせるダークな世界観が示唆されます。視聴後に「あれは何だったのか」と立ち止まって考察したくなる要素が散りばめられています。

MV「’ヤラララ’（YARARARA）」は、音楽・映像・物語が高密度に融合した一作となっています。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

ヤラララ！

中毒性のあるリズムで好きやわ

かっけぇぇぇええ！

この曲好き

かっちょええ

文／高橋ホイコ