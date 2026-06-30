いま気になる話題について街の皆さんにお話を聞いてきました。



（藤井アナウンサー）「まだ真夏は来ていないですが暑いです。気持ち良さそうにお子さんは水の中に入ったりしていますね。これから来たるもっと暑い夏に向けて、あなたがしている暑さ対策は何か教えてください。ちなみに私は暑いのが大好き。マー・ラー・薬膳でスタミナをつけています」

『もうすぐ夏本番 あなたの“暑さ対策”は？』

（藤井アナウンサー）「暑さは得意？苦手？」



（札幌市在住）「だいぶ得意です。（肌の）露出を増やして気持ちを高めて（暑さを）乗り切る」



あまり対策をしないという方もいれば…



（札幌市在住）「（子どものために）塩分タブレットを持って行ったり、あと飲み物を必ず水筒に入れて冷たいものを用意したりとかですね」



お子さんのために対策をしているという方もー



（札幌市在住）「（家では）接触冷感の冷たい寝具を使ったり、１０年くらい前から結構長く使っている」



こちらの方も家の中ではー



（札幌市在住）「家族は少し暑さに弱いのでエアコンを２年前に買った。台所で食事の支度をしている時は楽に感じる」



（札幌市在住）「（家での暑さ対策は）エアコンかな…。もう家中に寝室やリビングとか結構いろいろなところ３か所くらいついている。（エアコンで）一瞬バーっと涼しくさせたあとは切ったりする」



しっかりとエアコンを活用している方が多くいました。

ウェザーニューズによりますと、札幌の７月１か月の最高気温の平均はここ１０年で４．４℃上がっていて、消防庁によると、道内で５月１日から６月２１日までに熱中症で２１４人が救急搬送されていて、その中でおよそ４０％にあたる８７人が家の中で熱中症になっています。



北海道のエアコンの普及率は５９．１％となっていて、熱中症対策として我慢せずにエアコンを使用することが求められます。



さきほどの「エアコン３台使い」の方はほかにも…



（札幌市在住）「夏バテ対策は、ねばねば系を結構食べますね。オクラと納豆、あとキムチとかを入れるのもいいですね」



食事でも暑さ対策に取り組んでいました。

（札幌市在住）「きょうの昼はざるそばを２人で食べたけど、（暑さ対策は）冷たい食べ物を食べるか。革靴をやめてスニーカーにして。結構涼しい、働いている時は」



（札幌市在住）「常に冷却スプレーみたいなのは持つようにしている」



（藤井アナウンサー）「持たずに外に出たら？」



（札幌市在住）「すぐ買います。なのであります、（家に）途中まで使ったのが２～３本くらい」



外では冷却スプレーが手放せないというこちらの男性ですが…



（札幌市在住）「家では脱いでいる。脱いで２リットルの水をかけたりする時はある。本当に暑いと外に行ってぶわーって」



１か月予報では、２０２６年の夏は平年よりも気温が高くなる見込みです。



しっかり暑さ対策をして体調を崩さないようにしてください。