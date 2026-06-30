北中米W杯決勝トーナメント1回戦のブラジル戦後に公式SNSを更新

日本代表は現地時間6月29日、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

試合後、今大会で10番を背負ったMF堂安律が公式SNSを更新し、「この悔しさも、日本サッカーの歴史の一部です」と敗退直後の率直な心境を綴った。

強豪ブラジルに逆転を許し、大会を去ることになった日本。堂安は「このW杯での挑戦は、ここで終わりました」と結果を受け止め、「カタール大会が終わった日から、この大会のために全員がすべてを懸けて準備をしてきました」と、チームとして費やしてきた濃密な時間を振り返った。しかし、勝負の世界の厳しさを痛感するように「アスリートの世界は結果がすべてです。その結果を残せなかったことが本当に悔しいです」と、無念の思いを明かしている。

道半ばで敗退という結末を迎えたが、背番号10はこれまでの歩みそのものを否定することはなかった。「それでも、この数年間積み重ねてきたものが無駄だったとは思いません」と断言。自分たちが全力を注いできた経験について「一人ひとりが本気で積み重ねた時間は、次の世代へ、そしてまたその次の世代へと受け継がれていき、そしてその先に、日本サッカーの夢であるワールドカップ優勝があると、僕は信じています」と記し、日本サッカー界の未来へ向けた揺るぎない確信を示した。

また、共に戦ったサポーターに対する思いも綴られている。激闘を終え、「今大会は、これまで以上に多くの方が僕たちと同じ夢を信じてくれていることを強く感じました」と、ファンとチームが一体となって大きな目標に向かっていた手応えを口にしている。そのうえで「現地まで足を運んでくれた皆さん、そして日本から、世界中から声援を送ってくれた皆さん。本当にありがとうございました」と、熱い応援への深い感謝を示した。

大きな期待を背負って臨んだ北中米W杯は、悔しい逆転負けによって幕を閉じた。それでも堂安は、敗北の現実を真正面から受け止め、「この悔しさも、日本サッカーの歴史の一部です」と表現。最後は「ここで終わりではありません。これからも日本サッカーへの応援をよろしくお願いします」と力強く前を向き、さらなる成長と未来への決意を滲ませて締めくくった。（FOOTBALL ZONE編集部）