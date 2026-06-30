◇ナ・リーグ カブス-パドレス（2026年6月29日 シカゴ）

カブスの今永昇太投手（32）、鈴木誠也外野手（31）が出場中の本拠地のリグレー・フィールドでのパドレス戦（29日、ｌ日本時間30日）で、パドレスのタイ・フランス内野手（32）打席時に電子オルガンで「フランス国歌」が流れる演出があった。

カブスファンで埋まった伝統球場。通常なら球場演出で相手応援が実施されることはない。だがなぜか、フランスが打席にたったときだけ、同選手を「応援」するかのような不思議な時間が流れる瞬間があった。

場内に流れたのは「ラ・マルセイエーズ」の有名な冒頭の部分。球場にいる誰もが打席のフランスにちなんだ「しゃれ」とわかっているが、敵球団の選手を「いじる」のは珍しい光景でもあった。

フランスは今季この試合前で60試合、打率.257、29打点、10本塁打。パドレスの主力として奮闘している。そして、「フランス国歌」の後押しを受け6回まで2安打と、5回まで2-2の接戦の中で活躍している。

フランスはカルフォルニア州出身。登録名は「Ty France」と表記し「タイ・フランス」と読まれる。本名は「タイラー・ローレンス・フランス」。