サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２９日（日本時間３０日）、３２チームによる決勝トーナメント１回戦が行われ、８大会連続８度目出場の日本は米ヒューストンでブラジルと対戦し、１―２で敗れた。

日本は３大会連続の１６強入りはならなかった。

日本は２９分に佐野海舟（マインツ）のゴールで先制。後半は防戦一方となり、５６分に同点とされた。終了間際に勝ち越し点を奪われ、決勝トーナメントでの初勝利を逃した。ブラジルとの対戦成績は１勝２分け１２敗となった。

「最高の景色」目指す旅は終わった…

Ｗ杯最多５度の優勝を誇るブラジル相手に、日本は先制し、奮闘した。しかし、後半追加タイムに勝ち越しを許し、優勝という「最高の景色」を目指す旅路は、決勝トーナメント１回戦で終わった。

２９分、佐野のゴールで先制し、１―０で前半を終えた。谷口彰悟（シントトロイデン）は「理想とするような前半を過ごせた」と振り返る。

だが後半、ブラジルは攻撃のギアを上げて日本に襲いかかった。次々とクロスを入れられ、５６分に同点とされると、その後もピンチの連続。日本はＧＫ鈴木彩艶（パルマ）が好守を連発するなどして耐えていたが、延長戦に突入する矢先、ゴール前に絶妙なパスを通され、決勝点を奪われた。指先がシュートに触れていた鈴木彩は「ああいうのをとれるＧＫにならなきゃいけない」と悔しがった。

１６強止まりに終わった前回大会後、森保一監督は「優勝」を掲げ、世界トップクラスの選手が集う欧州で磨かれた「個」を結集させ、「世界一の組織力」で勝つという道筋を描いた。親善試合でドイツ、ブラジル、イングランドといったＷ杯で優勝経験のある強豪を撃破。今大会は１次リーグでオランダと互角の戦いを演じ、堂々と王国ブラジルとの一戦に臨んだ。

それでも、一度も勝てていない決勝トーナメントの壁は高かった。スタンドをカナリア色に染めたサポーターの後押しを受けたブラジルは、親善試合、そして１次リーグとは別のチームと言ってよいほど強かった。指揮官は「今日をうまく乗り切れば歴史が大きく動いたかもしれないが、そう簡単ではない。どこかで（新たな）歴史の扉が開くことを目標に、やっていかなければいけない」と話した。何度失意を味わっても、歩みを止めるわけにはいかない。（星聡）