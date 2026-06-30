川崎希、5歳長女の“料理動画”を公開 「ホットケーキミックス」使い手際よく…「ダディやお兄ちゃんにも好評でした」
タレント・実業家の川崎希（38）が29日、自身のインスタグラムを更新。「5歳シェフの今日のお料理」と称し、長女（5）が菓子作りに励む動画を公開した。
【動画】「ホットケーキミックス」を使ってマフィン作りに励む川崎希の長女
「sisterのお料理 お料理が大好きで、家族に食べてもらいたくて作ったよ〜 とっても美味しくてダディやお兄ちゃんにも好評でした」とのコメントとともに、長女が「ホットケーキミックス」を使い一生懸命にマフィンを作る様子を、作り方も説明しながらとらえた動画を公開。最後はきれいな焼き色のついたマフィンが出来上がった。
川崎は、2005年からAKB48第1期メンバーとして活動。09年2月に同グループを卒業後は、アパレルブランド「ANTIMINSS」を起業。13年2月にタレント・アレクサンダー（43）と結婚、テレビ番組にそろって出演し、3年以上不妊治療に取り組んでいることを告白するなど、おしどり夫婦として人気を集めている。17年8月に第1子・長男（8）、20年10月に第2子・長女、25年6月に第3子・次女（1）を出産した。
【動画】「ホットケーキミックス」を使ってマフィン作りに励む川崎希の長女
「sisterのお料理 お料理が大好きで、家族に食べてもらいたくて作ったよ〜 とっても美味しくてダディやお兄ちゃんにも好評でした」とのコメントとともに、長女が「ホットケーキミックス」を使い一生懸命にマフィンを作る様子を、作り方も説明しながらとらえた動画を公開。最後はきれいな焼き色のついたマフィンが出来上がった。