【焼肉のタレ】だけで味決まる！豆板醤なしの簡単麻婆豆腐がご飯に合いすぎる

焼肉のタレで麻婆豆腐が作れるって知っていましたか？SNSで焼肉のタレを使って麻婆豆腐を作るアイディアが話題となっています。豆板醤など特別な調味料がなくても、タレ1本で味がきまる手軽さが人気の秘訣。クックパッドで200人以上が絶賛しているレシピを、作り方のポイントとともにご紹介します。今夜のおかずにぜひ。

焼肉のタレだけで味がきまるのがポイント

このレシピで使う調味料は、焼肉のタレ（辛口）100mlとごま油だけ。豆板醤や甜麺醤、鶏がらスープの素といったそろえるのが大変な調味料は一切不要です。

辛口の焼肉のタレには豆板醤が含まれていることが多いため、それだけで麻婆豆腐らしい辛みとコクが出るのです。辛さが苦手な方やお子さんがいる場合は、中辛や甘口のタレで代用できます。

作り方のポイント

豆腐を水きりして、さいの目切りにします。フライパンにごま油を熱し、挽肉を炒めます。挽肉の色が変わってきたら（完全でなくてもOK）、焼肉のタレを回し入れて軽く煮詰めます。挽肉に火が通ったら豆腐を加えてそっと混ぜ、水溶き片栗粉でとろみをつけます。火を止めてから刻みねぎを混ぜてできあがりです。

豆腐は木綿を使うと崩れにくく仕上がりやすいです。水溶き片栗粉は、豆腐を入れる前にあらかじめ混ぜておくとスムーズです。

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、たくさんのうれしいコメントが届いています。

「焼肉のタレ1つで味が決まるし美味しいのに簡単でタレの消費に困ってたので助かりました」「簡単に美味しくできましたびっくりです」「何度も作らせてもらっています。簡単で美味しい！」「麻婆豆腐作ろうと思ったら鶏がらスープの素が無くてたどり着きました！もうずっとこれでいいくらい味が決まりました！」など、リピーターが続出しているようです。

甘口のタレで作ってラー油を後がけする、豆板醤を少し足すなど、お好みにあわせてアレンジを楽しんでいる方も多い様子です（つくれぽのコメントより）。

焼肉のタレが余ったときの活用にもぴったりです。特別な調味料をそろえなくても、いつでも手軽に麻婆豆腐が作れます。ぜひ一度試してみてください。