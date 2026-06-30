7月3日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開される映画『きれっぱしの愛』より、フリーヌル・パルマソン監督によるオリジナル版ナレーション予告が公開された。

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ギャガ株式会社新設のアートハウス映画レーベル NOROSHI配給第3弾となる本作は、『ゴッドランド／GODLAND』のパルマソン監督が、片田舎に暮らすごく普通の家族のささやかな日常を描いた家族劇。第78回カンヌ国際映画祭に正式出品され、第98回アカデミー賞アイスランド代表作にも選出された。

物語の中心となるのは、アーティストでシングルマザーの母、3人の子どもたちと愛犬、そして時々現れる元夫。移りゆく四季とともに、ときにブラックに、シュールに、ユーモラスに紡がれる日常のスケッチが、変わりゆく夫婦、家族、そして失われてもなお残る愛の行方を映し出す。

コメディアン、俳優、歌手と幅広く活躍するアイスランド出身のサーガ・ガルザルスドッティルと、『ボルグ／マッケンロー 氷の男と炎の男』のスベリル・グドナソンが、絶妙な距離を保つ元夫婦役を演じる。さらに、パルマソン監督の3人の実子と愛犬パンダが、そのまま子ども役と愛犬役として出演。アイスランド・シープドッグのパンダは、第78回カンヌ国際映画祭のパルムドッグ賞を受賞している。

公開された予告編には、もう夫婦じゃない男女と子どもたちとの、“いまさら家族”の暮らしについて、アイスランド語のナレーションで説明が入る。「自然と完全に調和して暮らしている……って、まぁ何がって訳ではないけど」と自然体で語っているのは、パルマソン監督本人。そして本作が普通の感情を持って普通の問題を抱えた人たちの小さな日常が描かれたささやかな映画であるということが語られ、映像の最後には「『きれっぱしの愛』という映画を作りました。どうぞご覧ください。すごくお気に入り。他の話題作を観に行ってもいいよ。それでも全然大丈夫」と控えめに言いつつも自信がみなぎる宣伝文句が入る、おちゃめな予告となっている。

さらに、映画公開初日から数量限定の入場者プレゼントとして、家族の肖像を切り取ったスマホサイズの“きれっぱし”ステッカーが全国の映画公開劇場で配布されることが決定。父・マグヌス（スベリル・グドナソン）が切り抜きで剥がせる仕様になっている。

また、映画オリジナルTシャツの発売も決定。パルマソン監督の実子であり、劇中で自然体な演技を披露するグリムールとソルギスの双子の姿がプリントされたTシャツはグレーと白の2色展開で、ギャガ公式オンラインストアにて受注販売開始となる。

そして、公開初日の7月3日には、東京・ヒューマントラストシネマ有楽町にてふかわりょうが登壇するトークショーの実施も決定した。（文＝リアルサウンド編集部）