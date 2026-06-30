関西15年ぶり・神戸初開催で全国ご当地プリン50種超が一堂に！ ご当地グルメ研究会 ご当地プリンフェス「プリン博覧会神戸2026」

記事ポイント 北海道から九州まで50種超のご当地プリンが大丸須磨店に集結「炎のプリン」「プリンフライ」など会場限定の実演メニューも登場関西地区では2011年大阪開催以来15年ぶり、神戸初開催 北海道から九州まで50種超のご当地プリンが大丸須磨店に集結「炎のプリン」「プリンフライ」など会場限定の実演メニューも登場関西地区では2011年大阪開催以来15年ぶり、神戸初開催

ご当地グルメ研究会は、2026年7月8日(水)から14日(火)の7日間、大丸須磨店1階にて「プリン博覧会神戸2026」を開催します。

北海道から九州までのご当地プリン50種超と、会場限定の実演プリンメニューが一堂に集まるグルメフェスです。

ご当地グルメ研究会 ご当地プリンフェス「プリン博覧会神戸2026」

会場：大丸須磨店 1階（兵庫県神戸市須磨区）アクセス：神戸市営地下鉄「名谷駅」より徒歩約3分開催期間：2026年7月8日(水)〜14日(火) 全7日間開催時間：10:00〜20:00（最終日7月14日のみ19時終了）入場料：無料

「プリン博覧会」は「驚きのプリンとの美味しい・嬉しい・新たな出会い」をテーマに、2004年に日本で初めて開催されたプリン専門のフードフェスです。

東京・埼玉・名古屋・大阪・山口・福岡など全国各地での開催実績を持ち、2025年の埼玉開催では期間中4万人が来場した国内最大級のプリンイベントです。

今回は関西地区では2011年の大阪開催以来15年ぶり、神戸では初開催となります。

「おとりよせプリンコレクション」ブース

全国各地から届いたご当地プリンを一堂に集めたコレクトショップで、期間中50種超のプリンを販売します。

北海道の「ふらの牛乳プリン」や「名古屋コーチンレトロプリン」のように地域の牛乳や卵を使ったもの、福井の「恐竜発掘プリン」や愛媛の「道後ぷりん」、静岡の「深海プリン」のように地域の自然や文化を背景に作られたプリン、さらに北海道「てしおChuChuプリン」、大阪「ティラプリ」のような新たな形状・進化を遂げたプリンまで、固さや甘さ、舌触りが千差万別のラインナップが揃います。

「炎のプリン」ブース（ショコラティエろまん亭）

千葉県鎌ケ谷市の洋菓子専門店ショコラティエろまん亭が出店するブースです。

フルーツを閉じ込めフランス産の砂糖でキャラメリゼした「炎のプリン」と、振って飲む「プリン缶」が並びます。

「プリンアラカルト」ブース（岐阜川辺アイスクリーム牧場）

岐阜県加茂郡川辺町を拠点とする岐阜川辺アイスクリーム牧場が、プリンをテーマにした多彩なメニューを実演販売します。

プリンのソフトクリーム、凍らせたクレームブリュレを包んで揚げた「プリンフライ」、台湾かき氷「布丁綿綿氷（プリンめんめんぴん）」、プリン味のポテトフライが楽しめます。

固さや甘さ、形状、食べ方まで異なる全国のご当地プリンが神戸須磨に集まるこの7日間は、普段出会えないプリンの多様性を実際に食べ比べられる機会です。

お取り寄せプリンと実演メニューを同じ会場で巡れるため、家族や友人と好みの味を探しながら楽しめます。

洋菓子の街・神戸で、50種超のご当地プリンと会場限定の実演メニューを一度に楽しめる「プリン博覧会神戸2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. プリン博覧会神戸2026の入場料はかかりますか？

A. 入場は無料です。

会場は大丸須磨店1階で、神戸市営地下鉄「名谷駅」より徒歩約3分でアクセスできます。

Q. 「おとりよせプリンコレクション」ブースではどのようなプリンが買えますか？

A. 北海道から九州まで全国各地のご当地プリンが50種超揃います。

地域の牛乳や卵を使った定番スタイルから、「恐竜発掘プリン」「深海プリン」「道後ぷりん」のように地域の自然や文化をテーマにしたプリン、「てしおChuChuプリン」のような新形状のプリンまで幅広いラインナップが揃います。

Q. 会場限定の実演メニューにはどのようなものがありますか？

A. ショコラティエろまん亭の「炎のプリン」（フルーツ入りキャラメリゼ）と「プリン缶」、岐阜川辺アイスクリーム牧場の「プリンフライ」「布丁綿綿氷（台湾かき氷）」「プリン味のポテトフライ」「プリンのソフトクリーム」が会場で実演販売されます。

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