山田まりや、草野とおると離婚 笑顔あふれる異例の会見「双方納得してスッキリ」
タレントの山田まりや（46）が6月30日、都内で会見を開き、夫で俳優の草野とおる（58）と離婚したことを明かした。約5年間にわたる“円満別居”を経ての決断で、2026年4月に施行された共同親権制度が離婚を後押ししたと説明した。「双方納得しての、本当にスッキリした離婚になりました」と語り、笑顔で新たな一歩を報告した。
【写真】“スッキリした離婚”！明るい笑顔を見せた山田まりや
山田と草野は2008年に結婚し、2012年に長男が誕生。その後、約5年前からは別々に生活する“円満別居”を続けていたが、子どもの親権を巡る課題から婚姻関係は維持してきたという。
山田は「双方納得しての、本当にスッキリした離婚になりました。なので、『（離婚して）おめでとう』と言ってもらえたら、『ありがとうございます』と素直に言いたいです」と晴れやかな表情で報告。報道陣から実際に「離婚、おめでとうございます」と声を掛けられると、「ありがとうございます」と満面の笑みで応じ、離婚会見としては異例の和やかなやり取りが繰り広げられた。
離婚を決断した背景については、2026年4月に施行された共同親権制度の存在を挙げた。これまで離婚後の親権の扱いが大きな課題となり、結論を先送りにしてきたものの、制度の変更によって双方が納得できる形で合意に至ったという。
さらに、離婚手続きではスマートフォンを活用したオンライン調停サービス「wakaiスマホ調停」を利用したことも公表。約5年間進展しなかった話し合いが、サービスの利用開始から約1ヶ月でまとまり、円満な離婚成立につながったと明かした。
離婚理由については「性格（の不一致）もありますし、生活のこともあります。結婚して、子どもが生まれて、一緒に生活をするというのは、どこのご家庭でも同じだと思うんですけど、やっぱり赤の他人同士が結婚して生活していくわけですからね」と説明。「相手のご両親には、孫のようにかわいがっていただいていましたし、そういったトラブルは全くありませんでした。あくまでも、お互いのことですね。仕事のことだったり、これから先のことを見据えたりして、いろいろ思うところがあった、という感じです」と語った。
続けて「あんまり言うと、悪口も言いたくないですし、プライベートのことをあけすけに話すのも、ちょっと下品な感じがするので……。なので、なんとなくお察しいただければ、という感じです」と話し、元夫への配慮ものぞかせた。
【写真】“スッキリした離婚”！明るい笑顔を見せた山田まりや
山田と草野は2008年に結婚し、2012年に長男が誕生。その後、約5年前からは別々に生活する“円満別居”を続けていたが、子どもの親権を巡る課題から婚姻関係は維持してきたという。
離婚を決断した背景については、2026年4月に施行された共同親権制度の存在を挙げた。これまで離婚後の親権の扱いが大きな課題となり、結論を先送りにしてきたものの、制度の変更によって双方が納得できる形で合意に至ったという。
さらに、離婚手続きではスマートフォンを活用したオンライン調停サービス「wakaiスマホ調停」を利用したことも公表。約5年間進展しなかった話し合いが、サービスの利用開始から約1ヶ月でまとまり、円満な離婚成立につながったと明かした。
離婚理由については「性格（の不一致）もありますし、生活のこともあります。結婚して、子どもが生まれて、一緒に生活をするというのは、どこのご家庭でも同じだと思うんですけど、やっぱり赤の他人同士が結婚して生活していくわけですからね」と説明。「相手のご両親には、孫のようにかわいがっていただいていましたし、そういったトラブルは全くありませんでした。あくまでも、お互いのことですね。仕事のことだったり、これから先のことを見据えたりして、いろいろ思うところがあった、という感じです」と語った。
続けて「あんまり言うと、悪口も言いたくないですし、プライベートのことをあけすけに話すのも、ちょっと下品な感じがするので……。なので、なんとなくお察しいただければ、という感じです」と話し、元夫への配慮ものぞかせた。