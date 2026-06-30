強豪ドイツ撃破のパラグアイ、翌30日が臨時で“国民の祝日”に！ 大統領がSNSで発表「国民全員でこの偉業を祝おう！」
パラグアイ政府は29日、6月30日をとすることを発表した。
FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）、パラグアイ代表はドイツ代表と対戦。1-1で迎えたPK戦を4-3で制し、ベスト16進出を決めた。この歴史的快挙を受け、サンティアゴ・ペニャ大統領は試合後に自身のSNSを更新。翌30日を臨時で国民の祝日とすることを発表し「パラグアイ国民全員でこの偉業を祝おう！」と呼びかけた。2025年に制定された法律に基づき、大統領が特別な事情がある場合に年間最大3日まで臨時の祝日を制定できる権限を行使したものだという。
4大会ぶり9回目の出場となるパラグアイ代表、FIFAワールドカップでの最高成績はベスト8。決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）では、フランス代表対スウェーデン代表の勝者と対戦する。
FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）、パラグアイ代表はドイツ代表と対戦。1-1で迎えたPK戦を4-3で制し、ベスト16進出を決めた。この歴史的快挙を受け、サンティアゴ・ペニャ大統領は試合後に自身のSNSを更新。翌30日を臨時で国民の祝日とすることを発表し「パラグアイ国民全員でこの偉業を祝おう！」と呼びかけた。2025年に制定された法律に基づき、大統領が特別な事情がある場合に年間最大3日まで臨時の祝日を制定できる権限を行使したものだという。
【画像】サンティアゴ・ペニャ大統領の投稿
¡Gigante Paraguay! 🇵🇾— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL