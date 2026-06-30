強豪ドイツ撃破のパラグアイ、翌30日が臨時で“国民の祝日”に！ 大統領がSNSで発表「国民全員でこの偉業を祝おう！」

強豪ドイツ撃破のパラグアイ、翌30日が臨時で“国民の祝日”に！ 大統領がSNSで発表「国民全員でこの偉業を祝おう！」