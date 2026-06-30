SEVENTEENの新ユニット「V8」、デビュー直後からチャート席巻！日本でも好成績

SEVENTEENのV8（ディエイト、バーノン）が、ユニットでも人気を証明した。

ユニットアルバムのリリースと同時に、各種チャートで好成績を記録している。

【写真】ディエイト＆バーノン、“バキバキ腹筋”公開！

6月29日に発表した1stミニアルバム『V8』は、公開と同時にグローバルヒットの勢いを見せ、「型にはまらないアルバム」との評価を受けている。

アルバム『V8』は、リリースされるやいなや中国の音楽プラットフォームQQ MUSICの「デジタルベストアルバム」デイリーチャートで1位を記録した。また、発売から4時間で75万元（約1700万円）以上の販売額を達成したアルバムに与えられる「トリプルゴールド」認証も獲得し、圧倒的な人気を証明した。

中国だけでなく、グローバル音楽ファンの反応も熱い。日本のLINE MUSICリアルタイム「アルバムトップ100」で4位を記録し、「ワールドワイドiTunesアルバム」でも5位にランクインした。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）バーノン（左）とディエイト

タイトル曲『singasong』は、9つの国と地域の「iTunesトップソング」でトップ10入りを果たした。また、ミュージックビデオはシンガポールなど海外YouTubeの「人気急上昇音楽」チャートにもランクインした。

特に、SEVENTEEN V8の新アルバムは、K-POPでは珍しい試みで音楽的な裾野を広げたとの評価を受けており、さらに意味を加えている。アルバム発表後、オンラインを中心に「型にはまらないアルバム」「個性が強く、丁寧に作られている」といった反応が相次ぎ、ヒットムードを予感させている。

なおV8は、新アルバムのリリースに合わせ、7月11・12日に京畿道高陽市のKINTEXでライブ公演を行う。

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのHIPHOPチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。