ビッグサイズのナルミヤキャラがかわいい！ 2026年6月発売「ナルミヤキャラクターズ フェイスぬいぐるみ」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ピーナッツクラブの「ナルミヤキャラクターズ フェイスぬいぐるみ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ピーナッツクラブから2026年6月に発売される「ナルミヤキャラクターズ フェイスぬいぐるみ」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
ナルミヤキャラクターズ フェイスぬいぐるみ
▼メーカー
ピーナッツクラブ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・ナカムラくん
・ベリエちゃん
・ルッキー
・ミントくん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ナルミヤキャラクターズ フェイスぬいぐるみ」が見逃せない！
ピーナッツクラブから2026年6月に発売される「ナルミヤキャラクターズ フェイスぬいぐるみ」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
お顔は丁寧な刺繍仕様！ナスカン付きで一緒にお出かけできるマスコットナルミヤキャラクターズの人気キャラクターたちが、愛らしいフェイスぬいぐるみマスコットになってカプセルトイに登場しました。お顔のパーツは丁寧な刺繍で表現されており、ガチャガチャとは思えないハイクオリティで温かみのある仕上がりになっています。便利なプラスチックナスカン付きなので、カバンやポーチなどに簡単に取り付けて持ち歩くことが可能です。サイズは約7.5cmと存在感があり、ファンならずとも全種類集めたくなるような大注目のアイテムです。
詳細情報▼商品名
ナルミヤキャラクターズ フェイスぬいぐるみ
▼メーカー
ピーナッツクラブ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・ナカムラくん
・ベリエちゃん
・ルッキー
・ミントくん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)