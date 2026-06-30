山里亮太、亀梨和也＆田中みな実の結婚＆妊娠発表に“私見” 過剰な反応への抑制を呼びかける「命が関わっている」
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、6月30日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に生出演。亀梨和也と田中みな実の結婚＆妊娠発表に関するニュースで、冷静な対応を呼びかける一幕があった。
【写真】距離近…！亀梨和也＆田中みな実ら肩組みショット
山里と田中は、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』で約4年間共演。こうした関係性もあることから、山里は「本当におめでとうございます。まぁみな実さんはしっかりしている人なのでね」と前置きしつつ「スーパースターとの結婚ということで、いろんな意見や思っている方いるでしょうけど、本当に今、お腹に子どもがいて、すごく繊細な時期で、ひょっとしたら、精神的にはどんな言葉でもすごくそれが刺さってしまう可能性がある時期ですから。いろんな思いがあるかもしれないんですけど、温かい気持ちで見守るということも大事だと思う」と呼びかけた。
続けて「スーパースターのこういう時っていうのはね、何かしら思うことはあると思うんですけど、みなさんそれでも一回飲み込んでね、注意していただきたいなと。命が関わっていることなので」と改めてコメント。「みな実先生…あ、いやいやおめでとうございます（笑）」と最後は、思わず“先生呼び”で話題を締めくくっていた。
【写真】距離近…！亀梨和也＆田中みな実ら肩組みショット
山里と田中は、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』で約4年間共演。こうした関係性もあることから、山里は「本当におめでとうございます。まぁみな実さんはしっかりしている人なのでね」と前置きしつつ「スーパースターとの結婚ということで、いろんな意見や思っている方いるでしょうけど、本当に今、お腹に子どもがいて、すごく繊細な時期で、ひょっとしたら、精神的にはどんな言葉でもすごくそれが刺さってしまう可能性がある時期ですから。いろんな思いがあるかもしれないんですけど、温かい気持ちで見守るということも大事だと思う」と呼びかけた。
続けて「スーパースターのこういう時っていうのはね、何かしら思うことはあると思うんですけど、みなさんそれでも一回飲み込んでね、注意していただきたいなと。命が関わっていることなので」と改めてコメント。「みな実先生…あ、いやいやおめでとうございます（笑）」と最後は、思わず“先生呼び”で話題を締めくくっていた。