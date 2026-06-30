[6.30 北中米W杯決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)](モンテレイ)

※10:00開始

<出場メンバー>

[オランダ]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 ナタン・アケ

DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 11 コーディ・ガクポ

MF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 22 デンゼル・ダンフリース

MF 24 クリセンシオ・サマーフィル

FW 19 ブライアン・ブロビー

控え

GK 13 ロビン・ルーフス

GK 23 マルク・フレッケン

DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 25 ヨレル・ハト

MF 3 マルテン・デ・ローン

MF 12 マッツ・ビーファー

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 16 フース・ティル

MF 20 トゥーン・コープマイネルス

MF 26 クインテン・ティンバー

FW 7 ユスティン・クライファート

FW 9 ボウト・ベグホルスト

FW 10 メンフィス・デパイ

FW 17 ノア・ラング

FW 18 ドニエル・マレン

監督

ロナルド・クーマン

[モロッコ]

先発

GK 1 ヤシン・ブヌ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 14 イサ・ディオプ

DF 18 チャディ・リアド

MF 6 アイウブ・ブアディ

MF 8 アゼディン・ウナヒ

MF 10 ブラヒム・ディアス

MF 23 ビラル・エル・カンヌス

MF 24 ニール・エルアイナウイ

FW 11 イスマエル・サイバリ

控え

GK 12 ムニル

GK 22 アハメド タグナウティ

DF 5 M. Saadane

DF 13 ザカリア・エル・ワアディ

DF 19 ユセフ ベランマリ

DF 25 レドゥアン ハルハル

DF 26 アナス・サラーエディン

MF 4 ソフィアン・アムラバト

MF 15 サミール・エル・ムラベ

FW 7 ケムズダイン・タルビ

FW 9 ソフィアン ラヒミ

FW 16 ジェシム ヤシン

FW 17 A. Sbaï

FW 20 アユーブ エル カービ

FW 21 アユベ アマイムニ

監督

ワハビーモハメド

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります