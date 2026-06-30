オランダvsモロッコ スタメン発表
[6.30 北中米W杯決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)](モンテレイ)
※10:00開始
<出場メンバー>
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 11 コーディ・ガクポ
MF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 24 クリセンシオ・サマーフィル
FW 19 ブライアン・ブロビー
控え
GK 13 ロビン・ルーフス
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 25 ヨレル・ハト
MF 3 マルテン・デ・ローン
MF 12 マッツ・ビーファー
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 16 フース・ティル
MF 20 トゥーン・コープマイネルス
MF 26 クインテン・ティンバー
FW 7 ユスティン・クライファート
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 10 メンフィス・デパイ
FW 17 ノア・ラング
FW 18 ドニエル・マレン
監督
ロナルド・クーマン
[モロッコ]
先発
GK 1 ヤシン・ブヌ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 14 イサ・ディオプ
DF 18 チャディ・リアド
MF 6 アイウブ・ブアディ
MF 8 アゼディン・ウナヒ
MF 10 ブラヒム・ディアス
MF 23 ビラル・エル・カンヌス
MF 24 ニール・エルアイナウイ
FW 11 イスマエル・サイバリ
控え
GK 12 ムニル
GK 22 アハメド タグナウティ
DF 5 M. Saadane
DF 13 ザカリア・エル・ワアディ
DF 19 ユセフ ベランマリ
DF 25 レドゥアン ハルハル
DF 26 アナス・サラーエディン
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 15 サミール・エル・ムラベ
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ソフィアン ラヒミ
FW 16 ジェシム ヤシン
FW 17 A. Sbaï
FW 20 アユーブ エル カービ
FW 21 アユベ アマイムニ
監督
ワハビーモハメド
※10:00開始
<出場メンバー>
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 11 コーディ・ガクポ
MF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 24 クリセンシオ・サマーフィル
FW 19 ブライアン・ブロビー
控え
GK 13 ロビン・ルーフス
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 25 ヨレル・ハト
MF 3 マルテン・デ・ローン
MF 12 マッツ・ビーファー
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 16 フース・ティル
MF 20 トゥーン・コープマイネルス
MF 26 クインテン・ティンバー
FW 7 ユスティン・クライファート
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 10 メンフィス・デパイ
FW 17 ノア・ラング
FW 18 ドニエル・マレン
監督
ロナルド・クーマン
[モロッコ]
先発
GK 1 ヤシン・ブヌ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 14 イサ・ディオプ
DF 18 チャディ・リアド
MF 6 アイウブ・ブアディ
MF 8 アゼディン・ウナヒ
MF 10 ブラヒム・ディアス
MF 23 ビラル・エル・カンヌス
MF 24 ニール・エルアイナウイ
FW 11 イスマエル・サイバリ
控え
GK 12 ムニル
GK 22 アハメド タグナウティ
DF 5 M. Saadane
DF 13 ザカリア・エル・ワアディ
DF 19 ユセフ ベランマリ
DF 25 レドゥアン ハルハル
DF 26 アナス・サラーエディン
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 15 サミール・エル・ムラベ
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ソフィアン ラヒミ
FW 16 ジェシム ヤシン
FW 17 A. Sbaï
FW 20 アユーブ エル カービ
FW 21 アユベ アマイムニ
監督
ワハビーモハメド
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります