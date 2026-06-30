「誰よりもがむしゃらに泥臭く」…FC東京FW野澤零温が磐田に育成型期限付き移籍
ジュビロ磐田は30日、FC東京FW野澤零温の育成型期限付き移籍加入を発表した。
野澤はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「はじめまして。この度、FC東京から育成型期限付き移籍で加入することになりました。野澤零温です。まずは、この移籍を実現させてくださった監督はじめクラブ関係者の方々には本当に感謝しています。ありがとうございます。歴史、そして伝統あるこのクラブでプレーできることに嬉しく思いますし、誇りに思っています。ジュビロ磐田がいるべき場所に戻るべく、そしてそのもう1つ2つ先の景色を皆さんとともに見るために全身全霊で戦います。自分はみなさんが上手いと思うようなプレーはあまりできないと思います。ですが、誰よりもがむしゃらに泥臭くチームの勝利と数字にこだわってプレーしたいと思っていますので、そこを見て欲しいです。シーズンを通して色々なことがあると思いますが、どんな時もみなさんと同じ目標に向かって歩んでいけたらなと思っています!よろしくお願いします!」
以下、クラブ発表プロフィール
●FW野澤零温
(のざわ・れおん)
■生年月日
2003年7月21日
■出身地
東京都
■身長/体重
174cm/69kg
■経歴
アミーゴFC-FC東京U-15深川-FC東京U-18-FC東京-相模原-FC東京-松本-FC東京
野澤はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「はじめまして。この度、FC東京から育成型期限付き移籍で加入することになりました。野澤零温です。まずは、この移籍を実現させてくださった監督はじめクラブ関係者の方々には本当に感謝しています。ありがとうございます。歴史、そして伝統あるこのクラブでプレーできることに嬉しく思いますし、誇りに思っています。ジュビロ磐田がいるべき場所に戻るべく、そしてそのもう1つ2つ先の景色を皆さんとともに見るために全身全霊で戦います。自分はみなさんが上手いと思うようなプレーはあまりできないと思います。ですが、誰よりもがむしゃらに泥臭くチームの勝利と数字にこだわってプレーしたいと思っていますので、そこを見て欲しいです。シーズンを通して色々なことがあると思いますが、どんな時もみなさんと同じ目標に向かって歩んでいけたらなと思っています!よろしくお願いします!」
以下、クラブ発表プロフィール
●FW野澤零温
(のざわ・れおん)
■生年月日
2003年7月21日
■出身地
東京都
■身長/体重
174cm/69kg
■経歴
アミーゴFC-FC東京U-15深川-FC東京U-18-FC東京-相模原-FC東京-松本-FC東京