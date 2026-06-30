◆米大リーグ カブス―パドレス（２９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が、「４番・ＤＨ」でスタメン出場。日本人選手４人目のメジャー通算１００号本塁打まで「あと数メートル」の左翼フェンス直撃二塁打を放った。

鈴木は０―２の４回１死の第２打席で、外角へのスライダーを打ち、左翼フェンス直撃の二塁打でチャンスを作った。その後２死一、二塁で元ドジャースのコンフォートが適時右前打。二塁から鈴木が生還し、１点を返して先発の今永を援護した。

鈴木は２６日と２７日のブルワーズ戦で１１号と１２号を連発。通算９９本と王手をかけている。打球角度４７度と上がりすぎ、打球はフェンス下部直撃。もう少し角度が低ければ、フェンスを越えたかもしれない当たりだった。

前日の同カードでは３戦連発こそならずも、延長１０回に２点適時打を放つなど５打数１安打２打点の活躍でチームを勝利に導いた。

日本人打者のメジャー通算本塁打は大谷翔平（２９７本）、松井秀喜（１７５本）、イチロー（１１７本）で、鈴木が９９本で続いている。