日本代表はベスト32で敗退

日本代表は現地時間6月29日、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

試合後にピッチに広がった光景が「何度見ても涙が止まらない」と注目を集めている。

日本は前半にMF佐野海舟が先制ゴールを決めたが、後半に追いつかれ、アディショナルタイムに失点。先制する試合展開だったが、終了間際で王国の底力に屈した。

試合後には失意の日本代表にブラジルの選手たちが声をかけた。なかでも、号泣のMF田中碧にFWマテウス・クーニャが寄り添い、額と額を合わせて言葉をかけた。「どれほど日本チームを助けてきたかを忘れないでほしいと伝えたよ」。ファン・サポーターからも「何度見ても涙が止まらない」「相手への敬意が詰まっていて本当に素晴らしいですね」「このあとブラジル応援したくなっちまうよ」「ファンになった」「めっちゃいいやつやん」などコメントが寄せられ、2人のやりとりが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）