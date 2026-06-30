新作デザインをそろえたコレクション！ TIアサヒ「PENTAX R-600コレクション」

記事ポイント TIアサヒ、PENTAX R-600を2026年6月5日発売Android 11と5.5インチ画面搭載トータルステーションノンプリズム1000m測距とガイドライト搭載 TIアサヒ、PENTAX R-600を2026年6月5日発売Android 11と5.5インチ画面搭載トータルステーションノンプリズム1000m測距とガイドライト搭載

TIアサヒが、最新のトータルステーション「PENTAX R-600シリーズ」の国内販売を2026年6月5日より開始しました。

Android 11で動作する5.5インチ大型画面のモデルで、ノンプリズム測距やガイドライト、応用機能などを備えています。

TIアサヒ「PENTAX R-600シリーズ」

商品名：PENTAX R-600シリーズ国内販売開始日：2026年6月5日価格：オープン価格画面：5.5インチ大型画面OS：Android 11保証：2年間

「PENTAX R-600シリーズ」は、現場で使うトータルステーションです。

5.5インチ大型画面により、測量現場での操作画面が見やすい構成になっています。

ノンプリズムで1000mまで測距

最大測定距離：ノンプリズムで1000m、プリズムで最大3500m測距精度：±(2+2ppm×D)mm(プリズム使用時)、3+2ppm(ノンプリズム使用時)測定時間：ノンプリ 約0.3秒、プリズム 約0.8秒測角精度：5秒(JIS B 7912-3準拠)

ノンプリズムの最大測距可能範囲は1000mです。

工事現場や災害現場等の人が立ち入りにくい時の計測に便利です。

ピンポイントの可視光レーザを使い、対象物の角付近も測定範囲に含められます。

傾き補正とガイドライトを備えた測設機能

2軸自動補正機能：±3′ガイドライト機能：LEDによる誘導防塵・防水設計：IP65

2軸コンペンセータは、鉛直角の前後・左右方向の傾きによる鉛直誤差および水平角誤差を補正します。

補正範囲は±3′です。

ガイドライトは、測設時の移動方向を緑と赤のLEDで知らせます。

測設ライン上では、緑と赤のLEDがほぼ同じ強さで点灯する仕組みです。

測量作業を支えるバッテリとデータ機能

連続測距時間：約15時間(バッテリ2個使用時)連続測角時間：約17時間バッテリ：Li-ion バッテリ2個データ対応：APA、SIMA、CSVポート：TypeCポート

ホットスワップ対応により、計測中でも電源を落とすことなくバッテリの交換が可能です。

TypeCポートで、APA、SIMA、CSVのデータを受け渡します。

望遠鏡を覗いたまま使えるトリガーキー

方式：タッチセンサ方式のトリガーキーレッドマーク：観測方向に赤いレーザ光を照射

タッチセンサ方式のトリガーキーにより、望遠鏡を覗いたまま素早く測定できます。

レッドマークは観測方向に赤いレーザ光を照射します。

位置の確認がしやすくなり、室内や屋外の日陰での作業時に便利です。

多様な現場に対応する応用機能

メモリ管理トラバース単回観測対回観測機械高測定計算角度距離測設座標逆打距離杭打幅杭測定水準測定対辺測定2点交会法面積計算内外分点4点交点計算ST計算

「PENTAX R-600シリーズ」は、多様な現場に対応した応用機能を備えています。

面積計算、座標逆打、トラバースなど、測定・計算機能を使えます。

現場で必要な測定作業に合わせて、機能を選べる形です。

標準構成品

R-600本体バッテリ(BP07)×2バッテリ用充電器(BC05)一式1インチプリズムセット(MPU35)調整工具一式ベルト付き収納ケースレインカバーUSBメモリ取説アクセスカード安全カード、ステッカー保証書(2年保証)

本体に加え、バッテリ、充電器、プリズムセット、収納ケースなどが標準構成品に含まれます。

レインカバーやUSBメモリ、取説アクセスカードもセットになっています。

保証書は2年保証です。

立ち入りにくい場所の計測から測設時の誘導まで、距離や位置を扱う現場で使い分けられる装備がそろっています。

バッテリ交換やデータ受け渡しにも配慮されているため、測定作業の流れを止めにくい形です。

面積計算や座標逆打などの応用機能により、現場ごとの作業内容に合わせた運用につなげられます。

TIアサヒ「PENTAX R-600シリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「PENTAX R-600シリーズ」の国内販売開始日はいつですか？

A. 「PENTAX R-600シリーズ」は、2026年6月5日より国内販売が開始されました。

Q. 「PENTAX R-600シリーズ」の画面サイズはどのくらいですか？

A. 「PENTAX R-600シリーズ」は、5.5インチ大型画面を備えたトータルステーションです。

Q. ノンプリズムの最大測距可能範囲はどのくらいですか？

A. ノンプリズムの最大測距可能範囲は1000mです。

工事現場や災害現場等の人が立ち入りにくい時の計測に便利です。

Q. 価格はどのように設定されていますか？

A. 「PENTAX R-600シリーズ」の価格はオープン価格です。

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